Watenbüttel stellt die beste Braunschweiger Jugendwehr

Braunschweig. In ihren Ortsteilen haben sich 23 der 30 Braunschweiger Jugendfeuerwehren einem besonderen Wettbewerb gestellt: einem Orientierungsmarsch.

23 der 30 Jugendfeuerwehren der Stadt haben sich in ihren Ortsteilen zum Stadtorientierungsmarsch@Home getroffen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie, so teilt die Feuerwehr mit, sei die Präsenzveranstaltung abgesagt und ein neues Format ins Leben gerufen worden. Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Arnold habe die Jugendlichen dann per Video zur Siegerehrung begrüßt.

Erstmals nicht zentral, sondern in den Stadtteilen

Erstmals habe der Stadtorientierungsmarsch nicht zentral an einem Ort stattgefunden und sei nicht von einer Jugendfeuerwehr allein organisiert, sondern stadtweit ausgetragen worden. Ein Team um den Stadtjugendfeuerwehrwart habe sich fünf Aufgaben ausgedacht. Jede Jugendfeuerwehr bekam die gleichen Grundlagen zur Ausrichtung an die Hand und konnte damit den Orientierungsmarsch zu Hause absolvieren, heißt es. Zu den Aufgaben gehörten demnach der altbekannte Eierlauf, das Wasserbombenfangen und das Zusammenkuppeln eines „Strahlrohrmännchens“.

Siegerehrung über Youtube

Über den Youtube-Account der Stadtjugendfeuerwehr wurde ein Video mit zugesandten Bildern und Videos der einzelnen Jugendfeuerwehren und der abschließenden Siegerehrung veröffentlicht. Platz eins belegte die Jugendfeuerwehr Watenbüttel vor den Gruppen aus Hondelage und Timmerlah auf Platz 2 und 3.

Alle Gruppen bekommen einen Gutschein zum Eisessen. Die drei Bestplatzierten erhalten zudem einen Gutschein über einen Besuch im Bowling-Center, den Stöckheimer Zoo oder einen Besuch beim Schwarzlicht-Minigolf.

