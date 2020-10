Am Alba-Wertstoffhof wird weiterhin genau hingeschaut.

Abfallbetrug – In Braunschweig wird gegen Firmen ermittelt

Die Erkenntnisse, dass gewerbliche Unternehmen ihre Abfälle entgegen den Vorschriften als private Abfälle deklarierten und somit kostengünstiger am Abfallentsorgungszentrum bei der Alba Braunschweig GmbH als Beauftrage Dritte der Stadt Braunschweig entsorgten, verdichteten sich laut Polizei Braunschweig bereits im vergangenen Jahr. Nach einem Hinweis der Stadt Braunschweig im September 2019 leiteten Staatsanwaltschaft und Polizei Strafverfahren wegen Betrugs ein, so die Polizei am Mittwoch.

Nicht unerheblicher Schaden

Das kommunale Entsorgungsunternehmen erhebt demnach im Namen der Stadt Braunschweig für gewerbliche Abfälle deutlich höhere Gebühren als für Abfälle, die von Privatpersonen angeliefert werden. Durch die falschen Deklarierungen sei der Stadt Braunschweig ein nicht unerheblicher Schaden entstanden.

Durchsuchungsbeschlüsse erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Räumlichkeiten von insgesamt 13 Unternehmen erlassen, um dem Verdacht des Betrugs nachzugehen, erläutert die Polizei. Während sich im Rahmen der Ermittlungen in drei Fällen der Verdacht nicht bestätigt habe, dauerten die Ermittlungen in fünf Strafverfahren noch an. Fünf weitere Verfahren seien bereits abgeschlossen.

Zwei Unternehmen besonders auffällig

Unter den gewerblichen Anlieferern, die ihre Abfälle als „privat“ deklariert hätten, seien zwei Unternehmen besonders aufgefallen. Sie hätten jeweils Schadenssummen verursacht, die fünfstellige Beträge erreicht hätten.

Jetzt weniger Verdachtsfälle

Die Polizei abschließend: „Aufgrund der strafrechtlichen Verfolgung und regelmäßigen Überprüfungen hat sich die Situation im Abfallentsorgungszentrum bereits entspannt. Es werden deutlich weniger Verdachtsfälle festgestellt als noch vor den Untersuchungen. Die gewerblichen Anlieferungen sollen aber auch weiterhin geprüft werden.“

red