Rasen oder wassergebundene Splittdecke? Die von der Stadt vorgestellten Pläne für den neuen Hagenmarkt spalten die Meinungen der Braunschweiger. Die Rasen-Fraktion kämpft um den Erhalt der Grasfläche rund um den Heinrichsbrunnen.

Jetzt schaltet sich auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in die Debatte ein. Er meint: Die Planungen würden nicht zu einer „klimaangepassten Entwicklung der Innenstadt“ passen.

Und: Wenn die Stadt den jetzigen Hagenmarkt – einen sogenannten innerstädtischen Pocket-Park – unter erheblichen finanziellen Aufwand zu einem Platz mit wassergebundener Decke umwandeln möchte, stehe das im Gegensatz dazu, dass an anderer Stelle (Hintern Brüdern, Bäckerklint) hunderttausende Euro für die Umwandlung von Asphaltflächen zu Pocket-Parks ausgegeben werden sollen.

Was kritisiert der BUND?

Durch die Verwendung eines wassergebundenen Belags, so der BUND, werde im Vergleich zur jetzigen Situation in heißen Sommern mehr Wärme im Boden gespeichert als jetzt – und das im Stadtzentrum, das ohnehin einer massiven Erwärmung ausgesetzt sei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Platz, fordert der BUND, sollte mit hochstämmigen Bäumen bepflanzt werden, wobei die dort stehenden Robinien erhalten werden sollten.

Der Straßenlärm stehe kulturellen Veranstaltungen auf dem neu entstehenden Platz entgegen. Um diesen Lärm abzumildern, sollte an den Randbereichen zu den Straßen Sträucher zur Abschirmung gepflanzt werden. Dadurch ließe sich auch die Luftqualität verbessern, insbesondere die Staubbelastung würde sinken.

„Robinien als Naturdenkmale ausweisen“

Für den Erhalt der Bäume setzt sich auch Friedrich Walz ein, der die BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat Innenstadt vertritt. Der grüne Hagenmarkt dürfe nicht zerstört werden, warnt er und verweist auf einen Beschluss des Bezirksrates Innenstadt vom April 1982, der eine Bepflanzung mit 44 mittelgroßen Robinien und eine Anlage von Rasenflächen vorsah. 2,6 Millionen D-Mark habe diese Neugestaltung gekostet. Diese vorausschauend geplante Anlage habe, so Walz, denkmalschutzwürdige Bedeutung. Nach Wegfall des Schlossgartens und des „Pocketparks“ vor der ehemaligen Stadtbibliothek sei das Bedürfnis nach grünen Plätzen größer denn je.

Es bestehe „geradezu die Pflicht, die im Oktober 2017 vom Orkan gefällten Robinien zu ersetzen“. Diejenigen Robinien, die standfest geblieben sind, sollten seiner Meinung nach als Naturdenkmale ausgezeichnet werden.