Soldaten sollen Braunschweiger Gesundheitsamt verstärken

Sechs Bundeswehrsoldaten sollen von der nächsten Woche an das Infektionsschutz-Team im Braunschweiger Gesundheitsamt verstärken. Wegen der steigenden Corona-Zahlen zieht Amtsleiter Dr. Gerhard Wermes zudem auch amtsintern die Kräfte zur Eindämmung der Pandemie zusammen: In den nächsten beiden Wochen sollen nach und nach 20 bis 30 Beschäftigte aus dem jugend- sowie zahnärztlichen Dienst für die Aufgaben geschult werden.

Schon jetzt haben in der Behörde rund 50 Mitarbeiter ausschließlich damit zu tun, die Kontakte von Covid-19-Infizierten nachzuverfolgen, Kontaktpersonen zu informieren und etwa Quarantäne-Anordnungen zu schreiben.

„Schnell mal 100 Kontaktpersonen“

Die personelle Aufstockung wird laut Wermes auch deshalb nötig, weil die Zahl der Kontaktpersonen im Vergleich zur ersten Welle inzwischen groß ist – und damit die Belastung für das Gesundheitsamt steigt. „Da kommen schnell mal 100 Personen zusammen“, spricht der Amtsarzt von Riesenlisten, die abzuarbeiten seien. „Im Durchschnitt benennt ein Infizierter 60 Kontaktpersonen.“ In einem Fall habe ein Braunschweiger 14 andere angesteckt. Die Behörde habe daraufhin 300 Kontakte nachverfolgen müssen.

Sieben-Tage-Wert in Braunschweig liegt über 35

Auch in Braunschweig registriert der Leiter des Gesundheitsamts ein zunehmend diffuses Infektionsgeschehen. Habe es im Frühjahr vor allem Reiserückkehrer und ihre Familien getroffen, hat es seine Behörde jetzt mit Ansteckungen in allen Lebensbereichen zu tun, ob am Arbeitsplatz, in der Schule oder bei der Familienfeier. „Das macht die Rückverfolgung nicht leicht.“ Zumal sich Betroffene oft nicht mehr konkret an alle Kontakte erinnern könnten.

Empfehlung: Kontakt-Tagebuch führen

Wermes empfiehlt daher, Tagebuch zu führen, in dem die täglichen Kontakte protokolliert werden. „Im Fall einer Infektion sind das für uns wichtige Informationen.“ Andernfalls werde etwa das spontane halbstündige Kaffeetrinken mit der Nachbarin im Wohnzimmer auch schnell mal vergessen. „Und ausgerechnet sie hat sich dann womöglich angesteckt.“

Es ist auch ein Appell an die Eigenverantwortung: Jeder könne dazu beitragen, die zweite Welle in den Griff zu bekommen. „Wir sehen eindeutig, dass Infektionen dort stattfinden, wo die Hygieneregeln missachtet werden.“

Platznot im Gesundheitsamt

Mit einem schnellen Abebben der erneuten Welle rechnet Wermes vorerst nicht. Die jetzt notwendige Aufstockung des Personals könnte das Gesundheitsamt daher auch in die Raumnot treiben. Eskaliere die Corona-Lage weiter, müssten im November Arbeitsplätze ausgelagert werden. „Es gibt Planungen für externe Lösungen.“ Im Gespräch seien Container, Zelte oder ein Ausweichen auf andere städtische Liegenschaften.

Die sechs Bundeswehrsoldaten sollen das Gesundheitsamt vorerst für vier Wochen unterstützen. Eine Verlängerung ist ebenso möglich wie ein Antrag auf weitere Kräfte. Für die Unterbringung und Verpflegung der Soldaten sorgt die Stadt.

