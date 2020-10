Corona-Vorschriften – Braunschweiger Polizei kontrolliert

Braunschweig. Nur wenige Gastronomen hielten sich am Wochenende nicht an die Sperrstunde. Die Polizei hat die Einhaltung kontrolliert.

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende erneut intensiv die Kontrollen der Hygieneregeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fortgesetzt. Wie die Beamten melden, wurden nur wenige Verstöße festgestellt.

Mehrheit hält sich an die Corona-Vorschriften

Die Mehrheit der Braunschweiger habe sich vollumfänglich an die bestehenden Regelungen gehalten. „Einige Braunschweiger hatten sich jedoch an verschiedenen Orten der Stadt in Gruppen zusammengefunden. Hier mussten die Kollegen einschreiten und Präsenz zeigen.

Die Gruppen zerstreuten sich und es gab keine weiteren Auffälligkeiten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bei einer privaten Geburtstagsfeier seien zu viele Gäste anwesend gewesen. Hier seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag habe die Polizei in mehreren Gastronomiebetrieben auf die Sperrstunde hinweisen müssen. Teilweise sei diese den Wirten nicht bekannt gewesen.

Um 0.30 Uhr war alles geschlossen

„Nachdem in sämtlichen Betrieben Gespräche geführt wurden, war gegen 0.30 Uhr alles geschlossen. Lediglich zwei Gastronomen ignorierten die Regelung und mussten erneut angesprochen werden.

In der folgenden Nacht gab es keine diesbezüglichen Verstöße. Alle hatten pünktlich geschlossen“, meldet die Polizei.

