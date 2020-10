Braunschweig verfügt Maskenpflicht in der Innenstadt

In den vergangenen sieben Tagen hat das Braunschweiger Gesundheitsamt 119 Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Seit März wurden in der Stadt insgesamt 734 Corona-Fälle registriert. Der Sieben-Tage-Wert pro 100.000 Einwohner lag am Dienstag laut der Stadt bei 47,3 und damit knapp unter der Schwelle von 50, ab der die Corona-Regeln weiter verschärft werden.

Die Stadt hat nun auf Basis der niedersächsischen Corona-Landesverordnung Bereiche in der Innenstadt ausgewiesen, in denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unter freiem Himmel dringend empfohlen wird. Sobald der Wert 50 erreicht oder überschritten wird, ist das Tragen einer Maske dort verpflichtend. Eine entsprechende Allgemeinverfügung tritt am Donnerstag, 29. Oktober, in Kraft.

Komplette Fußgängerzone und das Magniviertel

Der Mundschutz soll werktags in der Zeit zwischen 10 und 23 Uhr getragen werden. Geltungsbereich:

Fußgängerzone der Innenstadt (durch Verkehrsschilder gekennzeichnet)

Westseite des Bohlwegs, nördlich begrenzt durch die Dankwardstraße, südlich begrenzt durch den Waisenhausdamm

Münzstraße, nördlich begrenzt durch den Platz der Deutschen Einheit, südlich begrenzt durch den Damm

Schlosspassage

Magniviertel

Auf den Plätzen, auf denen die Wochenmärkte stattfinden, gilt die Allgemeinverfügung jeweils für die Dauer des Marktes.

Kranke und Kinder unter sechs Jahren sind ausgenommen

Von der Verpflichtung ausgenommen sind laut der Stadt Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung, das Tragen einer Maske nicht zumutbar ist und die dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können. Auch Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres müssen den Mundschutz nicht tragen.

Fahrradfahrer müssen die Maske in den genannten Bereichen nur dann tragen, wenn sie ihr Fahrrad schieben.

Stadt: Abstände können in diesen Bereichen nicht immer eingehalten werden

Wie die Stadt erläutert, handelt es sich bei den von der Allgemeinverfügung bezeichneten Orten um Bereiche, in denen sich zeitweise sehr viele Menschen aufhalten oder begegnen, so dass der Mindestabstand von 1,5 Metern oftmals nicht eingehalten wird oder werden kann. „In der Braunschweiger Fußgängerzone, der Münzstraße und der Schlosspassage treffen Passanten, die die Innenstadt durchqueren wollen, auf die dort beschäftigten Personen, Schülerinnen und Schüler der nahen Schulen und Besucherinnen und Besucher, auch aus dem Umland, die Braunschweig als Oberzentrum mit einem attraktiven Angebot in der Innenstadt als Einkaufsziel wählen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch in den betroffenen Bereichen des Magniviertels befänden sich neben einer Reihe von Einzelhandelsbetrieben viele Gastronomiebetriebe, die auch nach Geschäftsschluss noch für eine hohe Kundenfrequenz sorgen. „Der Bohlweg verfügt über eine Reihe von Gastronomiebetrieben mit Freisitzflächen und stellt eine Hauptverbindung zwischen dem Einkaufszentrum Schloss-Arkaden und der Fußgängerzone dar, so dass auch hier ein hohes Personenaufkommen herrscht, das die Einhaltung der Mindestabstände regelmäßig verhindert“, so die Stadt. „Gleiches gilt für die regelmäßig gut besuchten Wochenmärkte im Stadtgebiet.“

