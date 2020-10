Zur goldenen Hochzeit hatten Ottokar und Helga Feiß, geborene Langemann, eine Kreuzfahrt gebucht – aber die Reederei ging wenige Tage zuvor in Konkurs. Die Reise wurde abgesagt. Kurzfristig fuhr das Paar damals zu einem Kurzurlaub auf die Insel Usedom.

Zehn Jahre später macht jetzt Corona einen Strich durch eine größere Feier mit Familie und Bekannten. Dennoch freuen sich der 85-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau seit Wochen auf die diamantene Hochzeit am heutigen 30. Oktober.

Sie lernten sich in der Ernst-Amme-Straße kennen

Die Braunschweigerin und ihr ihr zunächst in Lüdersen am Deister aufgewachsener Ehemann lernten sich 1953 als Nachbarn in der Ernst-Amme-Straße kennen. Sie hatte als 18-Jährige gerade bei ihren Eltern in der dort ansässigen Schlachterei Langemann eine Lehre begonnen, er hatte im selben Jahr die Ausbildung zum Mühlenbauer bei der Miag angetreten und wohnte zur Untermiete nebenan.

„Ich habe manchmal Theaterkarten geschenkt bekommen, und es wurde vermittelt, dass mich die Tochter des Fleischers begleiten durfte“, berichtet Ottokar Feiß. Die Verbindung zwischen beiden war zunächst auf Staatstheater-Besuche beschränkt, aber das änderte sich, weil sich gemeinsame Interessen herausbildeten. „Irgendwann wurde daraus Liebe“, berichtet der spätere Mühlenbautechniker und Oberingenieur. Bis zu seinem Ruhestand blieb er bei dem Unternehmen, das später in Bühler umbenannt wurde. Teile der Jugend während und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er in Garmisch-Partenkirchen gelebt, kam dazwischen in Lengede unter.

Auch Helga Langemanns Kindheit verlief mit einigen Brüchen, die begannen, als das Haus mit der Schlachterei, in dem die Familie auch wohnte, 1944 von Bomben getroffen wurde und ein Entkommen nur durch ein Loch in der Wand zum Nachbarhaus möglich war. „Ich wurde dann mit einer Nenntante nach Bad Harzburg, dann nach Schulenrode evakuiert und sah meine Mutter, die ja in Braunschweig arbeiten musste, selten“, berichtet Helga Feiß, die damals neun Jahre alt war. Erst 1949 war die Familie wieder vereint. Zurück in die späten 1950er-Jahre: Dass sie zusammenbleiben wollten, hatten Helga und Ottokar längst entschieden, der Zeitpunkt der Hochzeit hing davon ab, wann sie eine Wohnung bekommen würden.

Neun Monate nach der Hochzeit kam die Tochter zur Welt

Um etwas mehr Geld zu verdienen, da ihr künftiger Mann sich in der deutschen Müllerschule zum Techniker fortbildete, und man auf gemeinsame Möbel sparte, ging sie beruflich fremd und arbeitete zunächst bei Franke & Heidecke, dann bei Voigtländer in der Fotoindustrie. Samstags half sie im elterlichen Geschäft aus. „Als wir 1960 kurzfristig eine Mansardenwohnung in der Celler Straße ergatterten, haben wir schnell die Hochzeit geplant“, berichten die Eheleute. Seit damals haben sie übrigens die Braunschweiger Zeitung abonniert.

1961, neun Monate nach der Heirat, kam Tochter Birgit zur Welt, 1987 wurde ein Enkel geboren.

Mittlerweile lebt das Ehepaar seit 54 Jahren in der Weststadt, er hat sich während und nach seiner Berufszeit sehr im Verband der Ehemaligen der Müllerschule engagiert und auch den Kauf eines Gebäudes in der Maschstraße als Studierendenwohnheim begleitet. „Meine Frau hat mich bei diesem Engagement sehr unterstützt“, betont Feiß.

Einer der Höhepunkte ihrer langen Ehe war 2002 eine Seereise zum Nordkap. „Erinnerungen daran laden noch heute die Lebensbatterien auf“, sind sich die Eheleute einig.