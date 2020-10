Braunschweig plant Rekord-Investitionen trotz Corona

Die Pandemie reißt ein großes Loch in den städtischen Haushalt. Braunschweig erwartet für das laufende Jahr ein Defizit von 90 Millionen Euro. Bevor Corona kam, war „nur“ ein Minus von fast 30 Millionen geplant. Auch in den nächsten Jahren wird die Pandemie nachwirken. In welchem Umfang, weiß heute niemand – ein Ende ist ja noch nicht in Sicht.

Trotz dieser extremen Lage plant die Stadt keine derben Einschnitte. Im Gegenteil: Der Haushalt soll auf fast 960 Millionen Euro ansteigen. Es sind Rekord-Investitionen geplant und zugleich sehr hohe Kreditaufnahmen, also Schulden. Oberbürgermeister Ulrich Markurth sowie Erster Stadtrat und Kämmerer Christian Geiger haben den Haushaltsentwurf für 2021 am Donnerstag vorgestellt und die aktuelle Lage skizziert.

Auswirkungen der Pandemie

Corona führt in diesem Jahr zu Mehrausgaben in Höhe von rund 50 Millionen Euro. Den Großteil davon machen Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften aus: insgesamt rund 40 Millionen Euro. Das Meiste davon geht an das Städtische Klinikum. Betroffen sind aber auch die BSVG, die Stadtbad GmbH, die Flughafen GmbH und die Stadthallen Betriebsgesellschaft.

Daneben gibt es einen 10-Millionen-Sondertopf. Aus diesem hat die Stadt beispielsweise 100 Beatmungsgeräte für die drei Krankenhäuser gekauft. Auch die begonnene und später gestoppte Umrüstung des Vienna-Hotels zum Behelfskrankenhaus wurde daraus finanziert. Und der kommunale Härtefallfonds für Braunschweiger Unternehmen, Selbstständige und Kulturschaffende ist ebenso hier zuzurechnen.

Auf der anderen Seite fehlen etliche Einnahmen – trotz hoher Erstattungen für Steuerausfälle von Bund und Land. Bei der Gewerbesteuer betrage das Minus gegenüber der Planung fast 15 Millionen Euro, erläutert Geiger, bei der Einkommensteuer fast 14 Millionen. „Die Senkung der Mehrwertsteuer bedeutet einen Verlust von 2,3 Millionen Euro.“

Die Gewerbesteuererträge in Braunschweig. Foto: Jürgen Runo / Stadt Braunschweig

Unterm Strich geht die Stadt davon aus, dass sie in diesem Jahr rund 90 Millionen Euro mehr ausgibt, als sie einnimmt. Theoretisch könnte sie dieses Defizit durch Rücklagen ausgleichen. Die sogenannte Überschuss-Rücklage beträgt momentan rund 236 Millionen Euro. Auch die geplanten Defizite der Jahre 2021 und 2022 ließen sich – theoretisch – auf diesem Wege noch ausgleichen. Doch dann wäre Schluss. Das Problem: Auch in der Planung für 2023 und 2024 rechnet die Stadt noch mit erheblichen Defiziten.

Damit die Städte handlungsfähig bleiben, hat das Land eine Corona-Sonderregelung eingeführt: Die Defizite der Jahre 2020 und 2021 müssen nicht durch Rücklagen ausgeglichen werden. Sie werden stattdessen in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Damit sind sie vorübergehend ausgelagert – aber keineswegs verschwunden: Der Abbau soll innerhalb von 30 Jahren erfolgen.

Ausgaben der Stadt steigen

Das Gesamtvolumen des Haushalts, also die Summe aller Ausgaben, steigt seit Jahren kontinuierlich an. Für das kommende Jahr sind fast 960 Millionen Euro geplant. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es noch 706 Millionen Euro. Der Zuwachs geht vor allem auf zwei Bereiche zurück: Zum einen steigen die Ausgaben für Soziales, Bildung und Jugend. Hier ist insbesondere der massive Ausbau der Kinderbetreuung zu nennen. Zum anderen steigen die Personalkosten durch Tarifabschlüsse und zusätzliche Stellen, unter anderem in der Bauverwaltung.

Investitionen: eine Milliarde bis 2024

Die Investitionen sind getrennt von den laufenden Einnahmen und Ausgaben zu betrachten. Von 2021 bis 2024 will die Verwaltung eine Milliarde Euro investieren. Mehr als ein Drittel davon soll auf den Hochbau entfallen – insbesondere für Neubau, Erweiterung und Sanierung von Schulen, Kitas, Jugendzentren und Sporthallen. Etliche Vorhaben sollen über PPP-Projekte gestemmt werden, also als Public-Private-Partnership durch private Auftragnehmer.

Überschusse und Defizite in Braunschweig. Foto: Jürgen Runo / Braunschweig

Um die Investitionen zu finanzieren, will die Stadt bis zum Jahr 2024 Kredite im Umfang von 850 Millionen Euro aufnehmen. Daraus resultiere eine jährliche Zinsbelastung, die im Jahr 2023 fast 11 Millionen Euro betragen werde, so Geiger.

„Investitionen bringen Aufträge“

Markurth betonte, dass die Zukunftsfähigkeit der Stadt gesichert werden müsse: „Wir müssen Schulen sanieren, Kitas bauen, in Klimaschutz und Mobilität investieren. Wenn wir diese Projekte jetzt nicht auf den Weg bringen, versäumen wir es, für die kommenden Generationen vorzusorgen. Unsere Investitionen bringen zugleich Aufträge für die regionale Wirtschaft.“ Und: „Wir brauchen zwingend mehr Unterstützung durch Bund und Land, um die Folgen der Krise zu bewältigen.“

Einige Schlaglichter auf große Projekte: Neubau der 6. IGS und der Grundschule Altpetritor, Neubau der Sporthalle Melverode und der Kita Rautheim, Bau von Radschnellwegen nach Wolfsburg sowie Wolfenbüttel/Salzgitter, Verbesserung von Radverkehr und ÖPNV, Ausbau der Stadtbahn, Neubau der Okerbrücke Leiferde, Umbau des Meinhardshofs, Umgestaltung des Hagenmarkts, Neugestaltung des Hauptbahnhof-Umfelds, Entwicklung der Bahnstadt, Sanierung der Stadthalle und des Rathaus-Neubaus, Ersatzneubau des Heidbergbads, Sanierung der Feuerwehr-Hauptwache und Neubau der Feuerwache Südwest, kostengünstiges Schülerticket...

Was wird aus der Einsparliste?

Lange bevor es Corona gab, hatte der Rat beschlossen, dass der Haushalt konsolidiert werden soll. Das heißt: Man will Ausgaben reduzieren und Einnahmen steigern. Eine Liste mit rund 400 Vorschlägen, ermittelt von externen Beratern, liegt seit dem Frühjahr vor. Ein ganz kleiner Teil davon wurde bereits in den vergangenen Monaten auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Reduzierung der Stadtbezirke von 19 auf 12.

Spannend ist nun, wie sich die Politik in den Haushaltsberatungen zu dieser Einsparliste verhält und welche Vorschläge tatsächlich in den Haushalt 2021 einfließen. Würde man – rein theoretisch – die gesamte Liste umsetzen, könnten bis zum Jahr 2024 rund 120 Millionen Euro gespart werden. Zu welchen einschneidenden Schritten die Ratsfraktionen bereit sind, ist bislang weitgehend im Dunkeln. Einfach wird die Debatte nicht, denn 2021 ist Wahljahr.

Die CDU meldete sich am Donnerstag schon mit deutlicher Kritik am Haushaltsentwurf zu Wort. Die Fraktion warnt vor einem finanziellen Kollaps und fordert „weitreichende Einsparungen überall dort, wo es nicht um zwingende Zukunftsausgaben geht“. Es müsse auch schmerzhafte Einschnitte geben, heißt es in der Pressemitteilung. Beispielsweise könnten Straßensanierungen und bei den Einzelprojekten die Bahnstadt in die weitere Zukunft geschoben werden.

Mehr zum Thema