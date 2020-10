Deutscher Feuerwehrpreis für Braunschweiger Jugendfeuerwehr

Es war in der Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr, als sich die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr Bienrode Gedanken machen mussten. Gemeinsame Übungen mit den 10- bis 17-Jährigen waren nicht mehr möglich. Dann die Idee: Mit mobilen Trainingskisten sollte der Nachwuchs weiter geschult und bei Laune gehalten werden. Das Konzept ging auf, das innovative Programm hatte Erfolg. Und noch mehr: Die Jugendfeuerwehr erhielt für die Idee jetzt sogar den „IF Star“, einen nationalen Preis für innovative Schutzkonzepte und Neuentwicklungen bei deutschen Feuerwehren.

Die Übungskiste „Verkehrssicherung“ enthält Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Pylonen, Warnweste und Straßenkreide

Niklas Gieseke kann sich noch gut an die Zeit im Frühjahr erinnern. „Wir haben lange überlegt, wie wir den Übungsbetrieb auf andere Weise weiterführen können“, berichtet der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart. Letztlich habe man für jedes der damals 16 Mitglieder jeweils eine Eurobox angeschafft. Bestückt wurden diese mit Materialien zu vier Themengebieten: Die Kiste „Verkehrssicherung“ enthielt beispielsweise Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Pylonen, Warnweste und Straßenkreide.

Verkehrssicherung gehört ebenfalls zu den Übungsgebieten. Foto: privat

„Wer diese Kiste hatte, bekam per Videokonferenz den Auftrag, eine Unfallstelle zu simulieren und diese abzusichern“, erklärt Gieseke. Die Kinder und Jugendlichen stellten also beispielsweise mit zu Hause vorhandenen Rutschfahrzeugen oder Go-Karts die Situation, übten die vorgegebenen Handlungsabläufe und dokumentierten das Ergebnis per Foto.

In der Box zum Thema „Schlauch- und Materialkunde“ halfen sich die Verantwortlichen mit Gartenschläuchen und passenden Armaturen und Verteilern weiter. „Echte Druckschläuche mit Zubehör wären zu teuer gewesen“, erklärt Gieseke. Zudem hätten die Teilnehmer die Gartenschläuche im Sommer perfekt im eigenen Garten ausprobieren können.

Darüber hinaus gab es eine Kiste zum Thema „Technische Hilfeleistung“. Mit Hilfe von Nageleisen und Holzstücken sollte nachgestellt werden, wie eine eingeklemmte Person – in der Übung ein Kuscheltier – aus einem verunfallten Auto gerettet wird. Nicht zuletzt gab es die Kiste „Sprechfunken“ mit neuen Walkie-Talkies, mit denen die Funk- und Sprechdisziplin und das Abgeben von genauen Beschreibungen – in diesem Fall von Legofiguren – geübt werden sollte.

Kisten und Materialien wurden von den Verantwortlichen nach dem Gebrauch stets desinfiziert und rotierten innerhalb der Gruppe

Dass die Jugendfeuerwehr Bienrode bei letzterer Übung wegen zu geringer Reichweiten dann doch auf Handykommunikation umsteigen musste, war nicht so schlimm. „Wie diese können die Materialien aus allen Themenkisten später sinnvoll weitergenutzt werden“, sagt Niklas Gieseke.

Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter lesen? Melden Sie sich hier an und lesen Sie kostenlos immer sonntagfrüh gute Nachrichten in der "Guten Woche". E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Für die Anschaffung hatte sich die Feuerwehr zuvor erfolgreich um Mittel in Höhe von 2500 Euro aus dem Förderprogramms „Generation“ des Landesministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung beworben. Kisten und Materialien wurden von den Verantwortlichen nach dem Gebrauch stets desinfiziert und rotierten innerhalb der Gruppe.

Später bewarb sich der Feuerwehr-Nachwuchs mit dem Konzept „JF to go“ zusätzlich noch für den IF Star, der gemeinsam von den öffentlichen Versicherern und dem Deutschen Feuerwehrverband verliehen wird „Wir hatten bei der Bewerbung eine Menge Spaß und unsere jungen Feuerwehrfrauen und -männer waren hochmotiviert – dass wir tatsächlich gewinnen würden, hätten wir aber niemals gedacht“, meinte Jugendfeuerwehrwartin Jasmin Conrad. Insgesamt 10.000 Euro wurden an die drei Siegerteams aus Deutschland ausgeschüttet.

Öffentliche: Jugendfeuerwehr hat mit ihrem freiwilligen Einsatz gezeigt, wie man schnell und kreativ auf die Coronapandemie reagieren kann

Weil in diesem Jahr erstmals eine Feuerwehr aus dem Geschäftsgebiet der Öffentlichen Versicherung Braunschweig zu den Preisträgern gehört, stockte diese den Betrag noch einmal um 500 Euro auf nun 4000 Euro auf. „Die Verantwortlichen haben mit ihrem freiwilligen Einsatz gezeigt, wie man schnell und kreativ auf die Herausforderung der Coronapandemie reagieren kann – zusätzlich zu den privaten und beruflichen Bedingungen, die jeder einzelne von uns zu bewältigen hat“, lobte Dirk Gronert, Vorstandmitglied der Öffentlichen Versicherung Braunschweig.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Aufgrund der aktuellen Infektionslage wurde die offizielle Preisverleihung noch einmal verschoben. Für die 4000 Euro gibt es indes schon Pläne. „Wir wollen es zur Förderung der momentan etwas zu kurz kommenden Kameradschaftspflege aufsparen und, sobald es wieder möglich ist, in eine Wochenendfahrt mit den Jugendlichen investieren“, kündigt Jasmin Conrad an. Bis dahin heißt es weiter üben – wegen des erneuten Lockdowns wird nun die erneute Verwendung der Materialkisten in Erwägung gezogen.