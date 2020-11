Corona-Infektionen an noch mehr Braunschweiger Schulen

An der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule (Foto) und der Ricarda-Huch-Schule sind erneut Corona-Infektionsfälle nachgewiesen worden. Beide Schulen waren in den vergangenen Monaten von der Pandemie schon einmal betroffen.

Braunschweig. Am Sonntag meldete die Stadtverwaltung weitere Corona-Infektionsfälle an zwei weiterführenden Schulen.

Das Virus breitet sich weiter aus: Wie die Stadtverwaltung Braunschweig am Sonntag in aller Kürze mitteilte, wurden an zwei weiteren Braunschweiger Schulen Infektionsfälle mit dem Corona-Virus nachgewiesen. Betroffen seien je eine Schülerin der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule und dem Gymnasium Ricarda-Huch-Schule. „Die erforderlichen Maßnahmen (Quarantäne etc.) werden geprüft und eingeleitet“, so die Verwaltung. Beide Schulen waren in den vergangenen Monaten schon einmal von der Pandemie betroffen, die Infektionsketten konnten aber rasch unterbrochen werden.

Awo-Kita in der Weststadt geschlossen Bereits am Freitag hatte die Stadt vermeldet, dass weitere Infektionsfälle an mehreren Schulen und an einer Kita nachgewiesen worden sind. Betroffen sind die Awo-Kita Ilmenaustraße in der Weststadt, die Johannes-Selenka-Berufsschule, die Otto-Bennemann-Berufsschule, die Heinrich-Büssing-Berufsschule sowie die Deutsche Angestellten Akademie. An der Johannes-Selenka-Berufsschule sei das Virus bei einer Schülerin nachgewiesen worden. „In der betroffenen Klasse der Schule sind zehn Schülerinnen und Schüler aus Braunschweig in Quarantäne, weitere aus den umliegenden Landkreisen. In den übrigen Klassen findet der Unterricht statt“, schreibt die Pressestelle der Stadt in einer Mitteilung. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Gesundheitsamt prüft weitere Maßnahmen Die Kita Ilmenaustraße sei bis auf weiteres geschlossen, da es „gruppenübergreifende Aktivitäten“ gegeben habe. Der Zeitpunkt der Wiederöffnung hänge davon ab, wie die Testergebnisse bei den Kontaktpersonen ausfallen, erklärt Stadtsprecher Rainer Keunecke. Die festgestellten Infektionsfälle an den übrigen Schulen würden jeweils einen Schüler oder eine Schülerin betreffen. Gesundheitsamt und Schulen prüfen auch hier, welche Maßnahmen getroffen werden müssen.