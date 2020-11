Trotz Corona: Es gibt wieder Päckchen für Braunschweig

Die Aktion „Päckchen für Braunschweig“ stand in diesem Jahr auf der Kippe. Das sagt Julia Swiatkowski, die die Aktion für bedürftige Kinder in Braunschweig zum vierten Mal mit ihrem Team organisiert. „Dann haben wir beschlossen: Wir machen es. Trotz Corona. Armut gibt es schließlich weiterhin, und so nötig wie in diesem Jahr ist ein kleiner Trost selten gewesen“, sagt sie. Ab Montag, 2. November, können die Braunschweiger ihre mit Geschenken für Kinder gefüllten Schuhkartons spenden (siehe unten).

Päckchen sortieren mit Hygienekonzept Ein Hygienekonzept war rasch erstellt: Die Päckchen-Packer arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen, und sie werden in Schichten eingesetzt, um Abstand wahren zu können. „Jedes Päckchen, das abgegeben wird, ist ohnehin mindestens drei bis vier Tage unterwegs, bevor es an ein Kind verteilt wird“, sagt die Schülerin. In den Hilfsorganisationen wie DRK, Awo und Caritas, über die die Verteilung der Päckchen an die Familien jedes Jahr erfolgt, muss nun überlegt werden, wie die Päckchen überreicht werden können – im Rahmen von Weihnachtsfeiern wie sonst üblich wird das diesmal voraussichtlich nicht möglich sein. Vereinsvorsitzende Julia Swiatkowski und ihre Freundin und rechte Hand Ania Cichy (19) können kaum einschätzen, wie die Aktion in diesem Jahr laufen wird. Letztes Jahr knackten sie mit mehr als 3520 Päckchen den Rekord. Wegen der Infektionsgefahr meiden derzeit jedoch viele Menschen den Weg in die Innenstadt. „Wir werden alles geben – aber was am Ende bei rauskommt, wissen wir noch nicht“, sagt Julia Swiatkowski. Zentrale des Vereins ist vorübergehend im Schlosscarree Die 18-Jährige ist froh, für drei Monate Räume im Schlosscarree zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, die deutlich größer und besser zu erreichen sind als ihr bisheriges Quartier in einem Gewerbegebiet. 180 Quadratmeter im Erdgeschoss des Schlosscarrees, Eingang Steinweg, stehen ihnen bis Januar zur Verfügung, einem Sponsor sei Dank. Auch hier können Päckchen abgegeben werden. „Für die nächsten Jahre suchen wir noch Räume“, ergänzt Swiatkowski. Neben BraWo Invest Schlosscarree unterstützen die Drogerie dm, Braunschweigs Stiftung, Finanzberater Steffen Sommer, der Spielwarenladen Knollis, Görge und Zwergenlunch die Aktion „ Päckchen für Braunschweig“ in diesem Jahr maßgeblich. -------------------- Angenommen werden Päckchen ab Montag, 2. November. Annahmestellen: Schlosscarree (Ausgang Steinweg), Schuhhaus Zumnorde in den Schloss-Arkaden, E-Center Hamburger Straße, Drogeriemarkt im BraWo-Park, Jugendzentrum Heidberg und Stöckheim. Oberteil und Deckel des Schuhkartons bitte separat mit Geschenkpapier bekleben. Karton mit kleinen Geschenken im Wert von etwa 10 bis 15 Euro füllen (an Alter und Geschlecht eines Kindes angepasst). In den Karton gehören zum Beispiel: neues, ungebrauchtes Spielzeug wie Brettspiele, Kuscheltiere (nur mit Etikett), Puzzle, Puppen, Autos. Bücher, Schulsachen, Rätselhefte, Federtaschen, Stifte, Malbücher, Kosmetik, Pflegeprodukte, Süßigkeiten wie Schokolade, Lutscher und Bonbons (mindestens haltbar bis Februar 2021). Nicht in den Karton gehören: Medikamente, Obst, Getränke, Zerbrechliches, gebrauchte Artikel, CDs, DVDs, Konsolen-Spiele, Kriegsspielzeug, Messer o.ä.