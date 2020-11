600 Bürger-Ideen zur künftigen Bahnstadt in Braunschweig

Wie soll die Bahnstadt mal aussehen? Viele Braunschweiger haben dazu ihre Ideen kundgetan. Anlass war eine Erkundungstour rund um das große Entwicklungsgebiet, zu der die Stadtverwaltung kürzlich eingeladen hatte. Das große Ziel lautet, die Bahnstadt zu einem urbanen Quartier mit Wohnungen, Gewerbe, Kultur und anderen Angeboten zu machen. Insgesamt 600 Anregungen sind eingegangen, teilt die Stadt nun mit. Vieles davon wurde auch mehrfach genannt. Ein Überblick:

Wie durchlässig ist die Bahnstadt?

Ein großes Anliegen ist vielen offensichtlich, dass insbesondere für Fußgänger und Radfahrer Nord-Süd-Verbindungen durch das Gelände geschaffen werden. Die Innenstadt und die angrenzenden Stadtteile (vor allem Bebelhof) müssen besser erreicht werden können, heißt es.

Vorschläge: Eventuell vorhandene Tunnel zwischen Borsigstraße, Ackerstraße und Bahnhofsvorplatz für Radfahrer und Fußgänger nutzbar machen. Die Unterführung der Gleise von der Ackerstraße zum Parkplatz des Hauptbahnhof-Südeingangs zweispurig ausbauen. Posttunnel für Radverkehr öffnen.

Die pink umrandete Fläche zeigt den gesamten Betrachtungsraum, also das große Ganze. Der gelb abgesetzte Bereich zeigt hingegen das eigentliche Stadtumbaugebiet, für das Fördergeld zugesagt ist. Die Bahnstadt wird im Süden durch die A39 begrenzt, im Westen von der Salzdahlumer Straße und im Osten von der Helmstedter Straße. Auch der Bereich vor dem Hauptbahnhof soll sich verändern. Foto: Stadt Braunschweig / www.braunschweig.de/bahnstadt

Worauf kommt’s beim Verkehr an?

Zum Verkehr gingen viele Hinweise ein, die auf eine Stärkung des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV hinauslaufen, etwa diese: Mobilisierten Individualverkehr heraushalten. Fahrradständer und ÖPNV statt Parkplätze. Tempolimit und Kreisverkehr statt Ampeln. Fahrradparkhaus. Keine ausschließlich autogerechten Straßen. Fahrradwege sanieren und ausbauen. Ladesäulen für E-Autos, insbesondere für Laternenparker.

Und auch dies hätten einige gern: Stadtviertel ohne Autos wagen! Ein Bürger formuliert es so: „Bauen Sie ein autofreies oder autoarmes Quartier, mit Straßen, die den Kindern zum Spielen dienen. Schauen Sie nach Freiburg ins Quartier Vauban, wie wohl sich die Leute dort fühlen. Oder ins Tübinger ,Französische Viertel’. Es ist echt toll, wenn statt SUVs die Bobbycars die Straßen bevölkern!“

Aber auch diese Wünsche sind eingegangen: „Parkplätze für Autos. Wir haben schlichtweg zu wenig davon und zu viele Berufstätige, die auf ihr Auto angewiesen sind. In Zukunft werden wir Elektro-und Wasserstoffautos fahren. Wir brauchen daher gut erreichbaren Parkraum.“ Und: „Die Erreichbarkeit aller Bereiche mit dem eigenen Auto muss sichergestellt sein, bitte denken Sie an ältere und gehbehinderte Menschen. Gerne Tempo-30-Zonen oder anderweitig verkehrsberuhigte Straßen.“

Manche setzen auch auf ganz neue Konzepte: „Als innovative Mobilitätsform könnte eine urbane Seilbahn in Betracht gezogen werden.“ Und: „Verbindung des Bahnhofs und der Innenstadt mit neuer Technologie (Schwebebahn) als Stadt der Wissenschaft.“

Welche Rolle spielt die Natur?

Sehr oft heißt es in den Anregungen, dass Grünflächen und Bäume erhalten werden sollen. Hier einige der Anregungen: Bitte keine Monster-Verdichtung! Park und Grünflächen mit Bereichen unberührter Natur (Wildnis). Anlage eines großen Parks auf der Bahn-Brachfläche als Ausgleich für die Bebauung. Wasserflächen. Grünflächen und Brachen als Lebens- und Erholungsraum erhalten. Biotop-Verbindungswege beziehungsweise durchgängige Grünflächen für die Stadttiere mitplanen. Vorgärten zwischen Häusern und Straße. Kühlung durch Grün, auch Fassadenbegrünung.

Und auch dies ist zu lesen: Bauten nur auf bereits verdichteten/versiegelten Flächen planen. Nachhaltig bauen. Photovoltaik und Bepflanzung auf den Dächern/Gebäuden. Kleingärten erhalten. Frischluftschneisen schaffen/erhalten! Oder: „Alles so lassen, wie es ist!!! Wir müssen den CO 2 -Ausstoß um 40 bis 60 % senken!!! Die Biodiversität muss dort erhalten bleiben!!!“

Wie soll die Bahnstadt aussehen?

Besonders viele Ideen gibt es zu dem Thema, was genau in der Bahnstadt entstehen könnte. Dabei geht es querbeet, wie einige der Beispiele zeigen: Weiterentwicklung moderner Architektur in Form des Brawo-Parks mit Hochhäusern als Einfallstor Braunschweigs. Bitte keine Baukastenarchitektur á la Nordstadt und überall! Sechs- bis Achtgeschosser in geschlossener Front in Quadraten mit abwechslungsreichen Häuserfronten (Beispiel: Wien, „Quartier Belvedere Central“). Mut zu Wohnhochhäusern, die ökologisch Vorbildcharakter haben und den urbanen Wohnraum ausmachen.

Und auch dies: Container umnutzen zu Kleinwohnungen. Mehr kleine Wohnungen für Single-Haushalte/Senioren. Günstige Wohnungen für gezielte Durchmischung. Keine reine Stadt für Reiche schaffen. Das Gewerbe soll mit Läden gefüllt werden, die nicht für die reiche Schicht ausgelegt sind (Gucci etc.). Forschungseinrichtungen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Urbaner Technologiebereich – 6G, Nachhaltige Stadt, Smart City, Klimaneutralität. Ansiedlung von Ideenschmieden. Weitere Stichworte: Mehrgenerationenwohnen, Projekte wie „Gemeinsam wohnen“ und Tiny-Häuser.

Auch diese Punkte sind etlichen wichtig: Sozialmix fördern. Nachbarschaftszentrum mit Saal für Familienfeiern und Kulturveranstaltungen. Altenzentrum, Kinderbetreuung und Essensangebot (wie beim Mütterzentrum), Café. Denkbar auch mit Seniorenbüro/Sozialberatung. Nahversorger und Restaurantmeile. Sporthallen, Jugendplatz wie am Westbahnhof, Sportplätze, Skateboardplatz und Spielplätze. Ausbau des Ringgleises mit Treffpunkten für Jugendliche. Geschäfte des täglichen Lebens (Bäcker, Fleischer).

Weitere Detail-Wünsche: Stadtteiltreffpunkt, Jugendzentrum, Park mit Schachtischen, Fitnesspark, Bolz- und Basketballplätze, Künstlerateliers, Eislaufstadion, Skulpturenpark, Café in Bahnrelikt mit Aussichtsturm, Kirche, Moschee, Konzertmuschel. Nutzung der starken Höhenunterschiede für Freizeit und Sport – mit Seilbahn, Riesenrutsche, Freilichtbühne, Rodelbahn. Bierkeller im Bahndamm im Bereich der Brauereien. Und: „Die furchtbar hässliche Stützmauer an der Borsigstraße, hinter der man sich eingesperrt vorkommt, nach Möglichkeit entfernen.“

Henrike Wenzel und ihr Team vom Kunstverein „Die H_lle“ wollen eine frühere Lagerhalle am Hauptgüterbahnhof zu einem Ort für Künstler und andere Kreative ausbauen. Etliche Aktionen haben hier schon stattgefunden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Wie viel Raum braucht die Kultur?

Viele Bürger nennen ausdrücklich die Kultur als wichtigen Bestandteil der Bahnstadt. So kamen zum Beispiel diese Anregungen: Weiterentwicklung des Areals des Kunstvereins „Die H_lle“ als Kultur- und Veranstaltungszentrum (u.a. Atelierhaus, Gastrobereich, Veranstaltungsort). Räume für professionell arbeitende Galerien, Kunstvereine und Künstler. Open-Air-Gelände, durch das Bewohner nicht gestört werden. Öffentlichen Raum für Kreative ähnlich Westbahnhof schaffen. Viele kleine Konzert- und Kulturstätten inklusive Festivalflächen und Infrastruktur.

Und auch diese Ideen wurden eingereicht: Bahndammbrücke Lindenbergallee am Busdepot von Künstlern gestalten/beleuchten lassen. Ungenutzten Bahndamm für künstlerische Nutzung als KUNSTerlebnispfad freigeben, zum Beispiel mit Kinderrutsche vom Bahndamm herab. Nutzung der alten Gebäude am Güterbahnhof, um dort eine Oldtimer-Classic-Remise (Vorbild Berlin, Düsseldorf usw.) zu errichten – Rettung der schönen Industriearchitektur, Ansiedlung kleiner Fachbetriebe. Bahn-Museum einrichten.

Mehrfach taucht in der Ideensammlung auch der Zirkus Dobbelino auf. Die Botschaft: „Der Zirkus Dobbelino sollte hier einen festen Zirkusplatz bekommen! Mit Zirkuszelten und Zirkuswagen für Übernachtungen für Kinder und Jugendliche! So könnten hier Ferienmaßnahmen und Klassenfahrten und Kindergarten- und Schulprojekte stattfinden.“

Rahmenplan wird jetzt erstellt

Der Stadtverwaltung zufolge werden die Ideen der Bürger einem Planungsbüro übergeben – zusammen mit der Grundlagenerhebung seitens der Stadt. Das Planungsbüro soll daraus einen Rahmenplan erstellen. Dabei geht es noch nicht um Detailplanungen. Laut der Verwaltung werden zunächst Perspektiven für die künftige Nutzung in groben Zügen dargestellt. Die Anregungen der Bürger werden hierbei bewertet und entweder begründet aufgenommen oder abgelehnt, heißt es. Der Entwurf des Rahmenplans soll öffentlich vorgestellt werden.

Alle Bürger-Ideen und mehr Infos: www.braunschweig.de/bahnstadt