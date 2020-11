Diese Studenten in Braunschweig kämpfen um ihr Wohnheim

In der Corona-Zeit kommt vieles ins Rutschen, Sorgen und Ängste nehmen zu, Gewissheiten schwinden, Vertrautes erodiert. Eine Entscheidung des Caritasverband für die Diözese Hildesheim, dem katholischen Studierendenverein Cheruscia in Braunschweig das Haus Hinter der Masch 20 zum Jahresende zu kündigen, wirft darauf ein Schlaglicht.

Die Entscheidung wird ausdrücklich auch damit begründet, dass es „aktuell eine wachsende Dynamik in verschiedenen Hilfefeldern“ gibt, „während zu befürchten ist, dass sich gleichzeitig die finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern“. Dies teilt die stellvertretende Diözesan-Caritasdirektorin Annette von Pogrell unserer Redaktion auf Anfrage mit. Und sie erklärt: „Ein kirchlicher Wohlfahrtsverband ist daher verpflichtet, seine Ressourcen satzungsgemäß und zielgerichtet einzusetzen und Prioritäten zu setzen.“

Blenden wir um auf die Seite der Studenten und des Heimvereins, in dem bereits seit 1965 der Caritas und der Diözese weltanschaulich verbunden ökumenische Studierendenarbeit geleistet wird.

Darum geht es: das Haus Hinter der Masch 20 in Braunschweig.

Zwölf einfache Zimmer zu günstigen Mieten stehen dort für Studierende zur Verfügung. Man hilft sich gegenseitig, gibt sich eine Heimat, manche bleiben ein leben lang im Verein. Der Mittelpunkt, der Kristallisationspunkt ist „das Haus“. Bleibt alles, wie es ist, könnte die Grundlage dafür schon zum Jahresende erloschen sein, ausgerechnet in 2020, ausgerechnet im Corona-Jahr, in dem alles anders ist, in dem Sicherheit zu Sand unter den Füßen wird.

„Wir leisten als Heimverein seit 1965 unseren kleinen Teil zur Lösung des immer prekärer werdenden Wohnungsmarktes für Studenten in Braunschweig“, sagt der 1. Vorsitzende Thomas Pongratz nicht ohne Bitterkeit. „Wenn wir das Haus verlieren, wird der Verein nicht überleben können.“

Kündigung schon im Juni 2019, doch es wurde auch über eine Übernahme des Hauses durch den Verein verhandelt

„Das Haus“, es ist die Immobilie Hinter der Masch 20 in Oker- und Uni-Nähe. Sie wird vom Cheruscia-Verein in Betriebsträgerschaft mietfrei bewohnt, dafür aber seit 55 Jahren bewirtschaftet, verantwortet und in Schuss gehalten. Immer mal wieder waren und sind Reparaturen und Renovierungen notwendig. Die übernimmt dann der Heimverein. Weil die Vereinskasse knapp ist, wurde dann bislang stets ein zinsloses Darlehen aus Hildesheim gewährt und vom Verein anschließend tapfer abgestottert. Bis heute.

Mehr noch: Als ungefähr vor zwei Jahren mal wieder erheblicher Sanierungsaufwand sichtbar und erneut ein zinsloses Darlehen beantragt wurde, wendete sich das Blatt. Jetzt wurde mit dem Caritasverband über die Übernahme des Hauses durch den Heimverein für einen symbolischen Preis verhandelt. Dieser wollte auch das Erbbaurecht übernehmen, das bei der katholischen Propstei St. Aegidien in Braunschweig liegt. Zwar war dem Cheruscia-Verein bereits im Juni 2019 das Haus gekündigt worden, doch bis zum Frühjahr 2020 gab es aussichtsreiche Verhandlungen über die Übernahme.

Vorsitzender Thomas Pongratz spricht sogar von einer „mündlichen Zusage“ durch einen damaligen Caritas-Vorstand, aber der schied dann aus – und die Nachfolger wollten davon nichts mehr wissen. Mag sein, dass es Zusagen gab, wurde den niedergeschlagenen Cheruscia-Leuten im Juli 2020 per Brief aus Hildesheim mitgeteilt. An etwaige Absichtserklärungen eines früheren Vorstands sehe man sich aber nicht mehr gebunden. Und man bedauere zudem, „dass es aufgrund des Wechsels der Verantwortlichen und entsprechender Einarbeitungszeiten erst jetzt eine Klarstellung in der Sache für Sie gibt“.

Caritas-Vorstand: „Menschen mit konkretem Hilfebedarf unterstützen“

Unserer Zeitung teilte Annette von Pogrell für den Caritas-Vorstand jetzt mit: „Nach dem Ausscheiden des Kollegen wurden in neuer Zusammensetzung des Vorstandes verschiedene Fragestellungen erneut behandelt und teilweise anders gewertet.“

Laut Satzung sei es Aufgabe des Verbandes, soziale und karitative Hilfe zu leisten, in der Behinderten-, Alten- und Jugendhilfe, für Suchtkranke, Schwangere, Migranten, Geflüchtete und ganz allgemein für Menschen mit Hilfebedarf und in Not. Der Vorstand habe entschieden, die verfügbaren Ressourcen gezielt für die genannten Zwecke einzusetzen. Deshalb solle das Braunschweiger Grundstück Hinter der Masch 20 dazu genutzt werden, Menschen mit konkretem Hilfebedarf zu unterstützen. Was genau, das werde noch geprüft. Und ebenfalls, ob es bauliche Veränderungen geben müsste.

Die Fronten scheinen nun verhärtet. Der Caritasverband in Hildesheim pocht auf die bereits im vergangenen Jahr ausgesprochene Kündigung. Der Heimverein in Braunschweig wiederum macht einen hohen fünfstelligen Betrag geltend, der in all den Jahren ins Haus gesteckt wurde.

Schon beginnen gegenseitige Zuweisungen, wer wann wessen Gesprächsangebote wohl nicht erwidert habe. Die Redaktion hat alles gründlich studiert und sieht das Tischtuch zwischen den beiden doch eigentlich verbundenen Seiten noch nicht endgültig zerschnitten. Unser Kommentar: Sollte man in schwerer Zeit nach gemeinsamen Lösungen doch noch gemeinsam suchen wollen, hielten wir das für eine gute Nachricht, die unbedingt berichtenswert wäre.