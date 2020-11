Digitale Cityscreens ab sofort in Braunschweigs Innenstadt

Ab sofort bieten moderne Cityscreens den Besuchern der Braunschweiger Innenstadt viele Informationen auf 75 Zoll. Veranstaltungstipps, Informationen rund um die Löwenstadt sowie tagesaktuelle Nachrichten und bunte Werbeanzeigen soll es laut einer Information des Stadtmarketings geben. Sie flimmern über die acht LCD-Bildschirme mitten in der Fußgängerzone.

Die Bildschirme sind auch Teil eines neuen digitalen Stadtinformationsnetzwerks

Die Cityscreens sind ein gemeinsames Projekt des Braunschweiger Stadtmarketings und der Ströer Deutsche Städte Medien. Aufmerksame Beobachter haben sie bereits entdeckt: Seit einigen Wochen sind insgesamt acht rund eineinhalb Quadratmeter große Bildschirme in der Braunschweiger Innenstadt zu sehen.

Sie seien „Teil eines neuen digitalen Stadtinformationsnetzwerks, das die Grundlage für die Entwicklung zu einer ‚smarten‘ beziehungsweise ‚responsiven Stadt‘ schaffen soll“, so Harald Rotter, Ströer-Niederlassungsleiter Braunschweig.

Auch Warnhinweise sollen damit schnell viele Menschen in der City erreichen

Die Aufstellung der Cityscreens erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing, das laut eigener Mitteilung auch bei der Suche nach den passenden Standorten für die teils beidseitig bespielbaren digitalen Stadtinformations-Stelen beratend unterstützte.

Zu finden sind die Großbildschirme an der Ecke Schild/Meinhardshof, im Straßenzug Sack 8, in der Neuen Straße 21, an der Ecke Stephanstraße/Schützenstraße, am Kohlmarkt 20, an der Friedrich-Wilhelm-Straße 51, an der Ecke Kattreppeln/Friedrich-Wilhelm-Straße sowie an der Schnittstelle Bohlweg/Damm.

„Die Cityscreens bieten die Möglichkeit, die Besucher direkt und vor Ort mit nützlichen und aktuellen Informationen zu versorgen. Auch kurzfristige Meldungen wie Warnhinweise erreichen schnell einen großen Personenkreis“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings.