Auf dem Weg zur neuen Elektro-Mobilität in Braunschweig

Elektro-Mobilität ist ein ganz alter Hut in Braunschweig. Seit 123 Jahren fahren schließlich Straßenbahnen durch die Stadt. Und seit acht Jahren reicht ein Fahrschein ebenfalls, um die Vorzüge eines Elektrobusses zu erleben. Denn tapfer ziehen die vier Emil-Elektrobusse der BSVG um Braunschweigs Ring. Doch wie geht es weiter?

Die Stadt hat für ihre Mitarbeiter bereits eine Antwort gefunden. Im Fuhrpark stehen Fahrzeuge für Elektro- und sogar Wasserstoff-Betrieb. Oberbürgermeister Ulrich Markurth pflegt freilich zu sagen: „Die Mobilitätswende geht nur mit dem ÖPNV.“ Bei Bussen und Straßenbahnen stehen nun große Veränderungen an.

Denn Elektromobilität heißt vorrangig: Viel mehr Braunschweiger als bisher sollen mit Bus und Straßenbahn unterwegs sein. Der Fahrplan wurde bereits auf den Hauptrouten verdichtet. Doch der große Sprung steht noch aus. Denn es sollen sechs neue Tram-Trassen gebaut werden.

Es fließen höhere Fördergelder

Im Frühjahr haben sich dafür die Spielregeln geändert. Der Bundestag hat das Förderprogramm an zwei wichtigen Punkten geändert. Ergebnis: Klappt alles wie erhofft, darf Braunschweig auf Fördergelder in Höhe von bis zu 90 Prozent der Kosten hoffen. Trotz erwarteter Kostensteigerungen fällt der Eigenanteil, den Braunschweig zahlen müsste, geringer aus.

Außerdem: Um überhaupt Fördergelder aus Berlin zu erhalten, hätte Braunschweig bislang auf einen Schlag die Förderung von vier Trassen beantragen müssen. Nun können Fördergelder fließen, wenn zunächst nur die Trassen durch Volkmarode und nach Rautheim angemeldet werden. Für diese beiden Strecken ist die Planung schon am weitesten vorangeschritten. Die Trassen nach Querum und Stöckheim sollen später angemeldet werden. Sind auch dafür die Planungen abgeschlossen, sollen die Trassen durch Lehndorf und die westliche Innenstadt folgen. Wenn der Rat im Mai 2021 zustimmt, könnten erste Spatenstiche im Jahr 2023 erfolgen.

BSVG will Elektrobusse kaufen

Viel schneller soll es bei Elektrobussen gehen. In diesem Jahr sind bereits erste Dieselbusse eingetroffen, die einen Elektromotor als Anfahrhilfe haben. Wann reine Elektrobusse eintreffen, ist unklar. Die vier Emil-Elektrobusse der BSVG sind im Grunde Prototypen und werden es auch bleiben. Denn das berührungslose Laden an Haltestellen hat sich am Markt nicht durchgesetzt. Dass die BSVG nun weitere E-Busse bestellen will, haben Markurth und BSVG-Geschäftsführer Jörg Reincke bereits angekündigt. Wann, ist noch unklar.

2018 hatte sich der Rat der Stadt ein Gutachten dazu vorlegen lassen. Es kam zum Ergebnis: keine E-Busse kaufen. Weil Stadtbusse etwa alle 500 Meter halten und die Türen öffnen, müssen sie große Batteriespeicher für den Betrieb von Heizung und Klima-Anlage mitführen. Das zulässige Gesamtgewicht von sieben Tonnen würde in diesem Fall überschritten. Das Problem ließe sich nur über zusätzliche Ladestationen lösen. Die werden allerdings bislang nicht gefördert.

Elektrobus kostet mindestens das Doppelte eines Dieselbusses

Elektrobusse selbst werden zwar gefördert – aber nur im Umfang, der auch für Dieselbusse gilt. Die BSVG erhält in beiden Fällen einen Zuschuss von 40 Prozent vom Land. Lukrativ ist das nicht. Denn laut Gutachten kostet ein Elektrobus mindestens das Doppelte eines Dieselbusses. Bundesweit sind erst 385 Elektrobusse zugelassen.

Doch es scheinen sich hier Änderungen anzubahnen: Die Bundesregierung hat auf Anfrage der Grünen angekündigt, die Mehrkosten von Batterie- und Brennstoffzellen-Bussen gegenüber Dieselbussen mit bis zu 80 Prozent zu fördern zu wollen. Die Beladungs- und Betankungsinfrastruktur könnte bis zu 40 Prozent gefördert werden.

Unsere Beilage „Zukunft in Braunschweig“ erscheint am Dienstag, 10. November, mit weiteren Artikeln zu all dem, was die Stadt voranbringt.