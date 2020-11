Trickdiebe stehlen 83-jähriger Braunschweigerin den Goldschmuck

Braunschweig. Als DRK-Mitarbeiterin hat sich eine Unbekannte gegenüber einer 83-Jährigen in Braunschweig ausgegeben. Am Ende fehlte Schmuck.

Um ihren Goldschmuck ist eine 83-jährige Braunschweigerin durch eine Trickdiebin gebracht worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Freitag. Eine Frau habe an der Wohnungstür der Braunschweiger Seniorin geklingelt und vorgegeben, vom DRK zu sein. Dies würde aktuell alle Personen, die älter als 80 Jahre seien, auf Corona testen. Daraufhin habe die 83-Jährige die Unbekannte in die Wohnung gelassen.

Im Wohnzimmer wurde die Seniorin abgelenkt

Im Wohnzimmer habe sie dann Angaben über Operationen und Krankheiten auf einen Zettel schreiben sollen. Nach einiger Zeit und einem Gespräch habe sich die Unbekannte verabschiedet. Danach habe die Frau festgestellt, dass mehrere Schränke in anderen Räumen offenstanden und Goldschmuck gefehlt habe. Daraufhin habe sie die Polizei informiert.

Täterin hat offenbar Wohnungstür auf gelassen

Offensichtlich, so heißt es weiter, habe die Täterin die Wohnungstür offen gelassen, so dass ein zweiter Täter nach Wertgegenständen suchen konnte.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, schlank, lange schwarze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, bunte Jacke und Leggings. Zeugenhinweise: (0531)4762516.

red