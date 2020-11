Corona-Krise bremst Braunschweiger Start-ups – oder beflügelt

Die Schockstarre der Investoren in der Corona-Krise, die Neigung, Risikokapital zurückzuhalten – das, sagt Ralf Geishauser vom Vorstand des Business-Angel-Netzwerks Banson, habe die Start-up-Szene hinter sich gelassen. „Ich glaube, dass sich die Zurückhaltung, die wir am Anfang der Krise gesehen haben, nicht wiederholen wird.“

Neuer Lockdown hin oder her. Die Wirtschaft und auch die dazugehörigen Start-ups hätten gelernt, sehr genau zu interpretieren, was Panikmache sei, und an welcher Stelle es vernünftig sei, zu handeln – oder eben nicht. Bundesweit sei sowohl bei den Start-ups als auch bei den Investoren ein Vor-Corona-Krisenniveau erreicht. „Und auch der neue Lockdown wird durch die Geldflut aus Berlin nur begrenzten Schaden bei den Gründern verursachen“, sagt Geishauser.

Gründungen rund um E-Commerce und Digitalisierung sind die Gewinner

Keine Frage, es gebe Gewinner und Verlierer. Zu ersteren zählten Gründungen rund um E-Commerce und Digitalisierung. Manche Start-ups seien über Nacht von einem langsam wachsenden Unternehmen zu einer etablierten Firma geworden, so Geishauser. Die Veranstaltungsbranche beispielsweise sei hingegen Verlierer. „Die Rückschläge, die wir in der Start-up-Szene sehen, bewegen sich aber im üblichen Rahmen.“

Bei einigen Start-ups hat die Krise die Entwicklung und Markteinführung des Produkts verlangsamt, bei anderen mag sie das Projekt zum Scheitern gebracht haben, bei wieder anderen hat die Krise der Idee aber auch einen ganz neuen Dreh und somit auch Schub gegeben. Dazu zählen Michael Demes und Sebastian Bienia, die mit ihrer „Gesellschaft für digitale Produktionstechnik“ eigentlich Produktionshallen sicherer machen wollen. Durch die Corona-Krise sind sie noch auf eine ganz andere Nutzung ihrer Technologie und dadurch auch auf ganz andere Fördertöpfe gestoßen sind.

Prototyp erfolgreich getestet

Demes und Bienia sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik an der TU Braunschweig. Noch müssen sie ihr Unternehmen ausgründen, und einen schmissigeren Namen wollen sie ebenso finden. Einen ersten Prototypen ihres Systems haben sie bereits erfolgreich getestet. Die Idee: nicht einzelne Maschinen in einer Halle sichern, so dass sich kein Mitarbeiter verletzt, sondern die ganze Halle mit Sensoren ausstatten. So sollen die Mitarbeiter auch dort sicher unterwegs sein, wo sie beispielsweise Wege nur schlecht einsehen können.

Sebastian Bienia zeigt einen Mikrocontroller, mit dem unter anderem Produktionshallen sicherer gemacht werden sollen. Foto: Katharina Lohse

„Wir erschaffen einen digitalen Zwilling“, sagt Bienia. Die reale Umgebung werde in Echtzeit dargestellt. „Sie wird dafür 30 bis 100 Mal pro Sekunde abgescannt, die Daten werden an einen Server geschickt. Mit Algorithmen können wir voraussagen, wohin sich jemand bewegt.“ Und genau auf dieser Grundlage könnten Warnsignale ausgegeben werden, akustisch oder visuell, kombinierbar damit, dass Fahrzeuge automatisch verlangsamen oder anhalten.

Anwendbar ist Demes’ und Bienas Idee, an der sie seit eineinhalb Jahren arbeiten, auch auf andere Felder, zum Beispiel den Pandemieschutz. Gefördert wird ihre Arbeit auch mit EU-Mitteln über das Programm EIT Manufacturing. Die TU Braunschweig erhielt mit dem Kooperationspartner Arduino knapp 300.000 Euro für die Entwicklung eines Pandemie-Tracking-Systems. Die Idee aus der Produktionshalle wird hierbei adaptiert.

Demes: „Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, Abstände zu schätzen und auch einzuhalten.“ Das System könnte helfen, Abstandsregelungen einzuhalten oder Raumkapazitäten nicht zu überschreiten. Bienia: „Wir können damit beispielsweise vorhersehen, wo sich besonders viele Menschen zu einer bestimmten Zeit aufhalten werden.“ Eine Idee, die erst der Krise entsprang.

Freizeit-App für die Region

Von der Krise zeitweise ausgebremst wurde das Braunschweiger Unternehmen Joller, das eine gleichnamige Freizeit-App für die Region entwickelt hat. Christopher Schielke, der mit Julien Bartkowski das Ende September gegründete Start-up leitet, sagt: „Wir waren mit unserer Entwicklung bereits ziemlich weit und wollten im Frühjahr oder Sommer mit der App online gehen.“

Am 1. Oktober starteten Gründer eine Freizeit-App für Braunschweig und die Region. Foto: Privat

Durch die Krise und den ersten Lockdown, hätten sie das dann aber zurückgestellt. Schließlich geht es bei ihrer App darum, dass sich Leute, die sich noch nicht kennen, zu Freizeitaktivitäten verabreden können. Auch Unternehmen können ihre Angebote über Joller machen, kombiniert beispielsweise mit Rabattaktionen. Auf jeden Fall geht es ums Zusammenkommen. „Und so haben wir während des Lockdowns erst einmal die Zeit genutzt, unsere App zu optimieren.“ Am 1. Oktober ging sie online, bisher selbst finanziert. Rund zehn Firmenpartner hat das Start-up bereits, rund 500 Menschen nutzen die App.

Gründer-Förderung lief digital weiter

Dass die Förderer nicht müde werden, sich um die Start-ups zu bemühen, zeigt unter anderem das Netzwerk Banson, das viermal im Jahr vier oder mehr Gründer mit Investoren zusammenbringt. Um das Angebot aufrecht zu erhalten, „sind wir in der Zeit des Lockdowns schnell auf digitale Formate umgestiegen“, sagt Vorstandsmitglied Geishauser. An zwei der jährlich vier geplanten sogenannten Matchingabende brachte Banson Start-ups und potenzielle Investoren virtuell und nicht in einem Raum zusammen.

Auf digitale Wege waren zwischenzeitlich auch die städtischen Förderer ausgewichen. Die Unterstützung in den städtischen Start-up-Zentren MO.IN und W.IN, in denen Gründer in unterschiedlichen Phasen bis zum Unternehmen begleitet werden, ist auf Präsenzveranstaltungen und Beratungen vor Ort ausgelegt. Ein Großteil der Veranstaltungen fand in den Zeiten des ersten langen Lockdowns laut der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft jedoch online statt. Geschäftsführer Gerold Leppa: „Es hat sich bestätigt, dass regelmäßiger Austausch und professionelles Coaching auch per Videochat, Telefon oder E-Mail möglich sind.“

Gründer treffen Investoren

Laut Geishauser von Banson ist die Gründerszene in Braunschweig und der Region solide aufgestellt. Die Stadt, die Universität und Privatorganisationen böten eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten. „Das erzeugt eine ganz andere Gründermentalität bei den jungen Menschen als noch vor Jahren“, sagt Geishauser. Die Organisationen verzahnten sich gut. „Aber an irgendeiner Stelle braucht ein junges Unternehmen Geld. Und da gibt es noch nicht so viele Angebote.“

Fünf Start-ups konnten beim Banson-Matchingabend ihre Idee mit einem Pitch potenziellen Investoren präsentieren. Foto: Peter Sierigk

Banson versucht, die Lücke mit zu füllen. Zwischen den Lockdown-Phasen fand Mitte Oktober mit viel Abstand und Desinfektionsmittel ein Matchingabend vis-à-vis in den Räumen der Öffentlichen Versicherung statt. Und obwohl zu diesen Anlässen in der Regel nur vier Gründer-Teams eingeladen werden, waren es dieses Mal fünf. Und drei weitere konnten ihre Produkte in der Lobby ausstellen. Geishauser: „Aktuell gibt es sehr viele interessante Unternehmen.“ Eines davon ist „OKAPI:Orbits“, eine Ausgründung aus dem Institut für Raumfahrtsysteme der TU Braunschweig.

Kollisionen im All vermeiden

Die Gründer Christopher Kebschull, Sven Müller, Jonas Radtke, Kristina Nikolaus und ihr Team haben eine Software entwickelt, die helfen soll, Kollisionen von Satelliten und anderen Objekten im Orbit zu vermeiden. Im Mai, mitten im ersten Lockdown, berichtete Nikolaus, dass es schwieriger geworden sei, Gelder einzuwerben. Die Investoren hätten sich zögerlicher gezeigt. Und auch die Kundengewinnung sei schwieriger geworden. Aber die Gründer sahen damals auch Potenzial: Weniger Fahrten zu Messen bedeuteten auch mehr Zeit, sich intensiv Kundensegmente anzusehen und neue Ideen zu entwickeln. Beim letzten Matchingabend waren sie nun dabei. Geishauer betont: Das Interesse an den Gründern, die sich an diesem Abend präsentierten, sei sehr hoch gewesen. „Es haben mehrere Erstgespräche stattgefunden.“

Und wenn es mit den vier Wochen Lockdown nun nicht getan ist, wenn es weiter geht mit den Einschränkungen? „Die Investoren werden weiter investieren“, sagt Geishauser. Aber eben in die Branchen der Krisen-Gewinner. Und er ist sich sicher: „Deutschland hat die Krise bisher gut gemeistert. Es wird schneller und stärker daraus hervorgehen als andere Länder.“