Braunschweiger Sportvereine blicken sorgenvoll auf Wintersaison

Fit zu bleiben oder zu werden, ist in diesem Corona-Jahr gar nicht so einfach. Kaum hatten sich die guten Neujahrsvorsätze in Vereinsmitgliedschaften gewandelt, kam auch schon der Lockdown – und mit ihm mussten viele Sportangebote abgesagt werden. Nach einer Entspannung der Corona-Lage in den Sommermonaten muss das Angebot nun wieder ruhen, zunächst bis Ende November. Die Sportvereine blicken besorgt auf die Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Mitgliederzahlen.

Oliver Nieden, Sportkoordinator vom Polizeisportverein Braunschweig, sagt, dass es bereits jetzt Kündigungen zum in diesem Verein nächstmöglichen Zeitpunkt, Ende Juni, gebe. „Es gibt immer mehr Nachfragen, wann der nächstmögliche Kündigungstermin ist.“ Das sorge ihn jedoch nicht am meisten. „Die Austritte halten sich im üblichen Rahmen. Es sind die Neueintritte die fehlen“, sagt Nieden. Das führe dazu, dass keine neuen Gruppen gebildet werden können. Die, die bleiben, zahlten ihre Beiträge. „Ein Sportverein ist eine Solidargemeinschaft. Die meisten sehen das so und zahlen auch dafür.“ Es gebe wenige Fälle, in denen jemand, der durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, gefragt habe, ob es Möglichkeiten gebe, den Beitrag auszusetzen oder später zu zahlen. „Es gibt viele, die den Beitrag jetzt sparen wollen oder müssen“ „Es gibt viele, die den Vereinsbeitrag jetzt sparen wollen oder müssen“, sagt auch Norbert Rüscher, Vizepräsident des Stadtsportbunds Braunschweig. Aber die rund 220 Braunschweiger Vereine seien unterschiedlich aufgestellt. Bei den Sportvereinen, die eher Kursangebote machen, würden sich einige sagen: Keine Leistung, keine Mitgliedschaft. Einfach die Zahlung einstellen, das gehe aber nicht. „Ein Mitgliedsbeitrag sei keine Kursgebühr, man fördert damit den Verein.“ Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Einen Teil ihres Sportangebots fortführen und für sich werben konnten die Vereine wie im vergangenen Jahr beim Bürgersport im Park, der von der Bürgerstiftung Braunschweig in Kooperation mit dem Stadtsportbund initiiert wurde und organisiert wird. Wegen der Pandemie startete das Angebot für Sport unter freiem Himmel im Juni einige Wochen später als geplant. Bis Oktober waren die 26 Sportangebote, die von 13 Braunschweiger Vereine gemacht wurden, sehr gut besucht. „Wir hatten über das ganze Programm 3870 Teilnehmer“, sagt Katja Ludt von der Bürgerstiftung. „Das sind drei Mal so viele wie im vergangenen Jahr.“ Besonders gut besucht gewesen sei Energy Dance mit durchschnittlich 48 Sportlern pro Termin, gefolgt von Thai Chi und Qigong mit durchschnittlich 42 Teilnehmern. Nieden vom Polizeisportverein, der mit neun Angeboten beim Bürgersport vertreten war, sagt: „Durch Corona wurde den Menschen bewusst, dass Bewegung mit anderen nicht selbstverständlich ist.“ Auch im nächsten Jahr soll es wieder Bürgersport im Park geben, starten sollen die Angebote nach den Osterfeien. Im Februar werde es eine neue Ausschreibung geben, sagt Ludt. Dann können sich Sportvereine melden, die wieder Angebote im Freien machen wollen. „Der Bürgersport lebt davon, dass sich die Vereine mit ihren tollen Ideen beteiligen. Ohne sie läuft es nicht.“ Das Angebot soll für die Teilnehmer kostenfrei und ohne Anmeldung bleiben – „so niedrigschwellig wie möglich, damit wir viele erreichen“. Einschränkungen könnten im Dezember weitergehen Ob es wieder eine Dokumentationspflicht gibt, die Teilnehmer wieder vor jedem Kurstermin einen Zettel mit ihren Daten ausfüllen müssen, das hängt ganz von der Corona-Lage im kommenden Jahr ab. Die vergangene Saison sei ohne Zwischenfälle verlaufen. „Wir hatten keinen Fall, den wir zurückverfolgen mussten“, sagt Ludt. Doch bis zur nächsten Bürgersport-Saison ist es noch einen Winter hin. Und Nieden vom Polizeisportverein blickt mit Sorge auf diese Saison. Aus dem letzten Lockdown ging es in den Sommer, jetzt kommt der Winter. „Jetzt geht es in die Hallen.“ Und da werde es eng. Das könne bedeuten, dass die Teilnehmer nicht einmal in der Woche, sondern nur alle zwei Wochen zum Sport kommen können, weil Gruppen aufgeteilt werden müssen. „Realistisch betrachtet müssen wir bei den Infektionszahlen davon ausgehen, dass wir im Dezember noch keinen Sport treiben werden“, sagt Nieden. „Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss.“ Das Coronavirus in Braunschweig und in der Region Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

