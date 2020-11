Betrüger erbeuten Geld von 90-jähriger Braunschweigerin

Am Telefon überbrachte eine Betrügerin einer Braunschweigerin eine Schock-Nachricht – und ergaunerte so einen fünfstelligen Bargeld-Betrag.

Die Polizei ermittelt gegen Betrüger, die sich als falsche Polizeibeamte ausgaben, und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Am Mittwoch, 13.50 Uhr, klingelte bei einer 90-Jährigen in der Paul-Jonas-Meier-Straße das Telefon. Eine Frau gab vor, Polizeibeamtin zu sein, und überbrachte ihr eine Schocknachricht: Die Tochter der Seniorin hätte einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine andere Person schwer verletzt worden sei.

Anruferin droht mit der Festnahme der Tochter

Nur wenn die Tochter einen hohen Bargeldbetrag als Kaution hinterlegen würde, werde sie nicht direkt festgenommen. Eine Frau am Telefon bat weinend um Hilfe. Die vermeintliche Polizistin forderte die 90-Jährige auf, alles Bargeld zusammenzusuchen. Die Seniorin übergab das Bargeld – eine fünfstellige Summe – in einer Plastiktüte an der Haustür.

Nachbar informiert die Polizei – da ist das Geld schon weg

Die Abholerin beschrieb sie so: junge Frau mit schwarzer Tasche, dunkle, längere, offen getragene Haare, Deutsch sprechend. Später offenbarte sich die Frau einem Nachbarn, der die Polizei informierte. Der materielle Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen oder auch auf Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon (0531) 476-2516 zu melden. Jeder Hinweis kann hilfreich sein.

red