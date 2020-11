Es geht weiter mit Infektionsfällen an Braunschweiger Schulen: Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, wurde an der Grundschule Rautheim eine Infektion gemeldet und an der John-F. Kennedy-Realschule drei (im selben Kurs).

Das Gesundheitsamt stehe mit den Schulen in Kontakt und bespreche die weiteren Schritte nach dem bekannten Verfahren: K1-Personen (enger Kontakt) müssen für zwei Wochen in Quarantäne. K2-Personen (kein enger Kontakt) dürfen erst dann wieder zur Schule gehen, wenn die Tests der K1-Personen negativ ausfallen, wenn also keine weiteren Infektionen nachgewiesen werden.

Erst am Mittwoch, 11. November, hatte die Stadt vier betroffene Schulen gemeldet: IGS Franzsches Feld, Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben sowie die Grundschulen Rheinring und Altmühlstraße. In der vergangenen Woche hatte es an mehr als zehn Schulen Infektionsfälle gegeben.

An der Awo-Kita Roselies sind der Stadt zufolge aktuell zwei Erzieherinnen infiziert. Daher habe die Einrichtung am Donnerstag entschieden, bis zum 20. November zu schließen.

Drei Bewohner der Flüchtlingsunterkunft sind in Quarantäne

In einer Wohneinheit in der Flüchtlingsunterkunft Gartenstadt gibt es ebenfalls Fälle von Covid-19. Dort sind drei Personen infiziert. „Diesen ist strenge Quarantäne auferlegt, ebenso wie den beiden Kontaktpersonen, die ebenfalls in der Wohnung wohnen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Das Infektionsgeschehen ist auf diese eine Wohnung begrenzt, durch die Quarantäne soll ausgeschlossen werden, dass eine Ausbreitung in der Unterkunft stattfindet.“ Das Gesundheitsamt sei in engem Austausch mit der Einrichtung und den Betroffenen und nutze dazu die Hilfe von Übersetzern und Gesundheitslotsen.