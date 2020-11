Douglas ist mit zwei Filialen in Braunschweig vertreten – am Damm in der Fußgängerzone (Foto) und in den Schlossarakden.

Die Kosmetik- und Parfümeriekette Douglas ist in Braunschweig mit zwei Filialen vertreten: in den Schlossarkaden und am Damm. Immer wieder ist in letzter Zeit das Gerücht zu hören, dass eine Schließung bevorstehen könnte.

Auf Nachfrage teilt das Unternehmen mit: „Derzeit arbeitet Douglas an einem Konzept, um sein Filialnetz in ganz Europa im Rahmen seiner Strategie und vor dem Hintergrund eines durch die Corona-Pandemie veränderten Marktumfelds zukunftsfähig aufzustellen. Die Corona-Krise hat wie ein Katalysator und weiterer Beschleuniger für unsere Online-Shops gewirkt. Nichtsdestotrotz wird die Filiale auch zukünftig eine wesentliche Säule der Omnichannel-Strategie von Douglas sein. Wir glauben jedoch, dass unser Filialnetz sich wandeln muss.“ In ganz Europa gibt es 2400 Douglas-Filialen Mit Entscheidungen sei voraussichtlich erst im Jahr 2021 zu rechnen, so Pressesprecherin Eva Krüger. Douglas hat europaweit 2400 Filialen. Unternehmens-Chefin Tina Müller sagte ganz aktuell in einem Interview mit der Wirtschaftswoche, dass das Unternehmen rund 40 Prozent seines Umsatzes in Deutschland online erziele. Sie geht von einem weiteren Anstieg des Onlinegeschäfts aus. „Klar ist, dass es im stationären Handel kein Zurück zum Vor-Lockdown-Niveau gibt“, so Müller. In den vergangenen Monaten hatte sie wiederholt erklärt, dass sich die Rolle der Filialen ändern müsse: weg von „Abverkaufsstationen“, hin zu Orten für den „Erlebniseinkauf“. Douglas gehört zu 85 Prozent dem Finanzinvestor CVC Capital Partners, die Gründerfamilie Kreke hält 15 Prozent am Unternehmen.