Der Bäcker bleibt Kralenriede erhalten

Gute Nachricht für die Bewohner des Stadtbezirks Schunteraue: Trotz der Schließung des Penny-Marktes an diesem Samstag kann die Ziebart-Bäckerei-Filiale vorerst am Standort Bienroder Weg 52a bleiben.

Braunschweig. Im Stadtbezirk Schunteraue brodelt die Gerüchteküche: An diesem Samstag schließt der Penny-Markt am Bienroder Weg in Kralenriede. Doch was folgt?

Spätestens seit klar ist, dass nach Görge im Mai an diesem Samstag auch der Penny-Markt am Bienroder Weg 52a in Kralenriede schließt, brodelt die Gerüchteküche im Stadtbezirk Schunteraue. Wer folgt auf den bisherigen Betreiber? Wird das Haus abgerissen und baut ein Investor neu? Womöglich sogar Rewe? Eine Penny-Kundin berichtete vor einer Woche, das habe sie läuten hören.

Nun ist es nicht so, dass Bewohner der Schunteraue gar keinen Supermarkt mehr im Stadtbezirk hätten. Neben dem längst geschlossenen ehemaligen Edeka-Markt und dem ab Montag weitgehend leerstehenden Penny-Gebäude gibt es am ehemaligen Drei-Supermärkte-Standort noch den relativ neuen Aldi-Markt. Dieser wurde erst vor sechs Jahren nach aktuellen Bauverordnungen geplant und gebaut. Hohe Investitionskosten gescheut Anders die beiden in die Jahre gekommenen SB-Markt-Gebäude südlich des Aldi-Marktes: Unter anderem hätte bei den Objekten beim Brandschutz nachgebessert werden müssen. Die Investitionskosten seien zu hoch, um den Markt neuen Standards anzupassen, hatte Görge-Chef Otto Görge schon im Dezember 2019 gesagt. Sowohl Görge als jetzt auch Penny-Sprecherin Katrin Meyer klagten überdies über zu wenig Platz, so dass ein wirtschaftliches, zukunftsorientiertes Betreiben der Märkte nicht möglich sei. Für den Verkauf standen nur 720 Quadratmeter (Görge) und 600 Quadratmeter (Penny) zur Verfügung. Gespräche mit dem Vermieter liefen bei Görge ins Leere, und auch Penny hat den auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Beide Betreiber sind zwar durchaus am Standort Schunteraue interessiert, wie Görge bereits bestätigt hatte, sich jetzt aber nicht erneut äußern wollte, und auch Penny-Sprecherin Meyer durchblicken ließ. Sie sagte aber auch, so ein Vorhaben gestalte sich alles andere als einfach. Immerhin gibt es eine gute Nachricht für alle Anwohner: Die Filiale von Bäcker Ziebart, bisher Untermieter von Penny, muss nicht schließen. „Wir bleiben am Standort, haben einen neuen Mietvertrag abgeschlossen“, bestätigte Geschäftsführer Ulli Ziebart erfreut. Vor einer Woche hatte die Zukunft der Filiale noch in den Sternen gestanden. Der neue Kontrakt mit Ziebart soll gelten, bis ein Nachfolger für Penny gefunden ist. Die Immobiliengesellschaft, der das gesamte Verkaufsgebäude gehört, sucht nach einem neuen Hauptmieter. Kommt ein Non-Food-Discounter? Nach Recherchen unserer Zeitung kommt dafür der Non-Food-Discounter Action infrage, der in der Region relativ neu ist und im Februar eine Filiale in Salzgitter-Bad eröffnet hat sowie seit April 2019 ein Logistikzentrum in Peine besitzt. Action bezeichnet sich als den am schnellsten wachsenden Non-Food-Discounter in Europa. Eine Unternehmenssprecherin wollte die Informationen über Kralenriede „zum jetzigen Zeitpunkt [...] weder bestätigen noch dementieren“. Klargestellt hat auf Nachfrage allerdings Rewe-Sprecherin Daniela Beckmann, dass die Rewe-Group nicht beabsichtige, beide Grundstücke zu kaufen, um am Bienroder Weg einen neuen großen Markt zu bauen. Ein Braunschweiger Immobilienmakler mit einem Investor in der Hinterhand bestätigte unserer Zeitung, dass es schwierig sei, den alten Edeka- und den Noch-Penny-Standort zusammenzufassen, um dort ein modernes Konzept umzusetzen. Als Gründe nannte er die Kaufsumme für die Grundstücke und die unterschiedlichen Besitzer. Zumindest vorerst können aber – auch sonntags – bei Ziebart weiterhin knackige Brötchen und frisches Brot gekauft werden. Wer auf eine umfangreiche, auch regionale Obst- und Gemüse- sowie eine Frischfleisch- und Wursttheke Wert legt, muss jedoch weitgehend in benachbarte Stadtteile ausweichen. Denn einen Wochenmarkt gibt es in der Schunteraue nicht.