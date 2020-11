Ausstellung „Wachgeküsst“ im Braunschweiger Hauptbahnhof

Die Ausstellung „Wachgeküsst“ zeigt auch Beispiele aus Braunschweig, links ein Kettenhaus aus den 1970er Jahren in Mascherode, rechts ein Reihenhaus aus den 1920er Jahren im Westen der Stadt.

Was sich aus Reihenhäusern machen lässt, die in die Jahre gekommen sind, zeigt die Wanderausstellung „Wachgeküsst“. Sie ist ab sofort in der Empfangshalle des Hauptbahnhofs zu sehen. Präsentiert werden Umbauten von Reihen-, Doppel- und Kettenhäusern, wie die Architektenkammer mitteilt – darunter auch zwei aus Braunschweig.

„Ein Reihenhaus, das wurde bis vor ein paar Jahren in Deutschland meist nicht als richtiges Haus eingeschätzt, eher als eines der zweiten Wahl", heißt es in der Ausstellungsbroschüre. „Doch dieses Vorurteil hat sich angesichts von Nachhaltigkeit und Klimaschutz längst erübrigt. Immer weiter steigende Grundstücks- und Baukostenpreise haben das Haus in der Reihe, das Ketten- und Gartenhofhaus oder auch das Doppelhaus längst als Lösung für ein erschwingliches Wohnen im stadtnahen Bereich etabliert." Reihenhaus: weniger Baufläche, kostengünstiger und mit Garten In England, den Beneluxländern, in Skandinavien und vor allem in Bremen sei das Reihenhaus schon seit dem 19. Jahrhundert selbstverständlich. Es beanspruche weniger Baufläche, sei kostengünstiger und biete auch noch Gartenflächen. „Heute sind zahlreiche dieser Bautypen in die Jahre gekommen und gleichzeitig ist ihre architektonisch kompakte Form begehrt", sagt Ute Maasberg, Pressesprecherin der Architektenkammer. Viele Bauherren wünschten sich das Wohnen mit kleinem Fußabdruck und gleichzeitig offenen und flexiblen Räumen. Wie das funktionieren kann, zeigen insgesamt sieben Umbauten aus Niedersachsen. Komplett entkernt, Grundrisse neu angeordnet Bei einem der Braunschweiger Umbauten handelt es sich um ein schmales zweigeschossiges Reihenhaus aus den 1920er Jahren, umgebaut von dem Architekten Armin Meyer-Herbig. „Das Gebäude wurde komplett entkernt, die Grundrisse neu angeordnet, das Dachgeschoss erneuert und ausgebaut", so Maasberg. Ein bereits vorhandener Anbau sei aufgestockt worden und erweitere die Wohn­, Ess-­ und Schlafbereiche mit jeweils einem Raum. Alles öffne sich mit bodentiefen Fenstern nach Westen. Das zweite Beispiel aus Braunschweig ist ein Kettenhaus aus den 1970er Jahren von Andreas Birner-Brandhoff, zusammen mit der Freiraumplanerin Annegret Birner-Brandhoff. Aus dem Bungalow sollte ein modernes, funktionales und altersgerechtes Wohnhaus für ein Ehepaar werden. Kleine und enge Räume wie Küche, Bad und Flure wurden entfernt, so dass ein zentraler, offener Raum entstand, der Essen, Kochen und Wohnen verbindet.