Erste Ausbildungsbörse an der Hauptschule Rüningen

Normalerweise würden Celine, Marie, Tim und alle übrigen Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs in dieser Woche in der Bäckerei arbeiten, im Seniorenheim, Kosmetikstudio und weiteren Betrieben. Doch in diesem Jahr mussten die Praktikumswochen wegen Corona abgesagt werden. Die Grund- und Hauptschule Rüningen aber hat andere Wege gefunden, damit die Schüler sich über verschiedene Ausbildungsberufe informieren können.

Denn es ist ja so: Die wichtige Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen soll und welchen Beruf man erlernen möchte, den müssen die Schüler in jedem Fall treffen – ganz unabhängig von Corona. Und so kommt es, dass in dieser Woche unter anderem ein Schornsteinfeger, ein Hotelier und eine Lehrerin den Dr.-von-Morgenstern-Schulen in Rüningen zu Gast sind.

Neuntklässler glänzten beim Vorstellungsgespräch

Die Idee zur einwöchigen Ausbildungsbörse vor Ort hatten die beiden Schulsozialarbeiterinnen Katharina Giblewska und Karina Diesterhof. „Im Vorfeld haben wir abgefragt, welche Berufe die Schüler interessieren“, sagt Katharina Giblewska. Dann begann der schwierige Part: Es galt, passende 15 Ausbildungsbetriebe zu finden, die an die Schule kommen. „Anfangs lief das sehr gut. Doch als die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen stiegen, mussten einige wieder absagen“, sagt Schulleiter André Blechinger.

Andere Betriebe konnten kurzfristig akquiriert werden, so dass jeder Schüler im Laufe der Woche mindestens an zwei Angeboten teilnehmen kann – darunter von der Awo, der Bühler GmbH und dem Landhaus Seela. Der kaufmännische Leiter des Hotels führte gleich mehrere Vorstellungsgespräche – und ermunterte die Neuntklässler Max und Torben, sich nach der Schule in seinem Hause zu bewerben. Max hat bereits ein Praktikum in einer Backstube gemacht und kann sich eine Ausbildung zum Koch oder Konditor vorstellen. Torben fand seine Praxistage im Best Western Hotel super und peilt eine Ausbildung zum Hotelfachmann an.

Ausbildungsbörse soll nach Corona fortgesetzt werden

Die Gruppen, streng nach Kohorten getrennt, nutzen den großen Saal im Gemeindehaus und den Sitzungssaal, in dem sonst der Stadtbezirksrat tagt. Ausbilder der Bundeswehr sind per Videokonferenz mit den Schülern in den Dialog gegangen. „Auch das hat wunderbar geklappt“, ist Blechinger zufrieden. Begleitet wird die Ausbildungsbörse von der Arbeitsagentur, die den Schülern vor Ort eine Berufsberatung anbietet, und der Kompetenzagentur.

Schon am Mittwoch war den Organisatoren klar: Das soll nicht die letzte Ausbildungsbörse an der Grund- und Hauptschule Rüningen gewesen sein. Man will die Kontakte zu den Betrieben weiter pflegen – und auch nach Corona kann sich der Schulleiter künftig alle zwei Jahre eine Ausbildungsbörse an seiner Schule vorstellen. Er sagt: „Es ist die perfekte Ergänzung zu den Betriebspraktika.“