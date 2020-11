Perfektes Wochenende – Im Kiosk nebenan brennt fast immer Licht

Die kleinen Läden an der Ecke gibt es schon sehr lange

„Die Trinkhalle im Ruhrgebiet, die Wasserhalle in Frankfurt, das Büdchen in Köln, der Späti in Berlin, der „Kiosk“ in Braunschweig. Der „Kiosk“, übersetzt aus dem Persischen „die Ecke, das Gartenhäuschen“, dient dem Volkskundler als Oberbegriff. Die weiteren Bezeichnungen variieren regional. Der „Kiosk“ tauchte im Jahr 1859 fast zeitgleich mit der Mineralwasserflasche in den Berliner Straßen auf. Da hieß er „bewegliche Trinkhalle“. Anders als der Name „Trinkhalle“ vermuten lässt, war der Verkauf von Alkohol dort anfangs untersagt.

Die sogenannten Kioske sind in der Regel Betriebe, in denen Einzelhandel mit Tabakwaren, Getränken, abgepackten Lebensmitteln, Zeitungen, Zeitschriften und Süßwaren betrieben wird. Sie dürfen laut Stadt Braunschweig nach den Regelungen des Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten (NLöffVZG) grundsätzlich an Werktagen ohne zeitliche Begrenzung Waren verkaufen. Theoretisch bedeutet dies, dass sie von montags 0 Uhr bis samstags 24 Uhr durchgehend geöffnet haben dürfen.