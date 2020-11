Kein Weihnachtsmarkt: Katastrophe für Braunschweigs Schausteller

Der Totensonntag ist vorbei – und normalerweise würde Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Mittwoch, 25. November, um 18 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Inzwischen steht fest: Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt fällt in diesem Corona-Jahr aus – zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine Katastrophe für Braunschweigs Schausteller.

„Ein emotionaler Moment“

Stefan Franz, Braunschweigs „Mr. Weihnachtsmarkt“, dessen Familie mit mehreren Ständen auf dem Markt vertreten ist, ist einer von ihnen. Eine Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt – das habe es in den 53 Jahren, die er miterleben durfte, bislang nicht gegeben. Nur einmal, für einen Tag, sei der Markt wegen eines Sturms ausgefallen. Und nun das. Dabei sei die Absage für ihn und seine Kollegen nicht überraschend gekommen. „Wir waren die ganze Zeit in engem Austausch mit dem Veranstalter, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. Wir waren also informiert und darauf vorbereitet, dass der Markt wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen auf der Kippe steht. Aber wenn die Absage dann amtlich da ist, dann ist das doch ein sehr emotionaler Moment.“ Die sonst so heile vorweihnachtliche Welt rund um den Dom – von einem winzigen Virus aus den Angeln gehoben.

Wie soll es weitergehen? Klar ist: Der nun folgende Dezember ist der mit Abstand lukrativeste Monat für alle Schausteller. Hier werden die Einnahmen, das finanzielle Fundament erwirtschaftet, von denen man das ganze Jahr über zehrt. Gibt es eine staatliche Hilfe? Stefan Franz ist gespannt. Im Frühjahr sei die Schausteller-Hilfe ja sehr flott und unbürokratisch geflossen. Das versprochene Geld für den November stehe noch aus. In Kürze werde sich zeigen, was der Staat für den Dezember vorhabe.

Franz weiß: Einige von Braunschweigs Schaustellern haben ihr Gewerbe inzwischen an den Nagel gehängt, sich anderen Betätigungen gewidmet, um sich und ihre Familie über Wasser zu halten. Er selbst habe das Glück gehabt, am Sommervergnügen mit einem Stand teilnehmen zu können. Die erwerbslose Zeit habe er genutzt, um Renovierungen an den Ständen vorzunehmen.

Gibt es einen Plan B?

Der Markt findet nicht statt. Hat die Stadt einen Plan B in der Schublade? Man prüfe alternative Möglichkeiten, um in der Innenstadt für Weihnachtsstimmung zu sorgen, kündigte Gerold Leppa, Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH, Anfang der Woche an. Auf den Plätzen und in ausgewählten Straßen sollen in lockerer Anordnung einzelne Stände platziert werden – beispielsweise gegenüber dem Ritterbrunnen. „Diesen Weihnachtsbasar würden wir erweitern.“

„Aber auch diese Planungen hängen von den weiteren Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene ab“, erklärt Leppa. Immerhin, die Weihnachtsdekoration rund um den Markt hängt. Das trage zu einem weihnachtlichen Erscheinungsbild der Innenstadt bei.