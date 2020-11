Beim Abbiegen: LKW erfasst Radfahrer in Braunschweig

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 13 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Polizei: Der Radfahrer hatte „Grün“

Am Dienstagmittag fuhr, so melden es die Beamten, ein 82-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang des Cyriaksrings in Richtung Frankfurter Straße. Als seine Ampel grünes Licht gezeigt, habe, überquerte er die Hugo-Luther-Straße. Ein LKW, der den auf dem Cyriaksring in gleicher Richtung fuhr, wollte nach rechts in die Hugo-Luther-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Unfall.

„Der Radfahrer wurde von dem LKW ein Stück mitgeschleift, erlitt jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus“, heißt es im Polizeibericht.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Der 32-jährige LKW-Fahrer musste laut Polizei an der Unfallstelle von einer Rettungsdienstbesatzung versorgt werden. Der LKW war weiterhin fahrbereit. Auf Grund der erforderlichen Straßensperrungen kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

