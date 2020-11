Braunschweiger Polizei stoppt Dieb nach einem Vorfall erneut

Gleich zweimal hat die Polizei einen Mann mit Diebesgut erwischt. Wie die Beamten berichten, wurde der 26-Jährige am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet, wie er mit mehreren Hosen zur Anprobe ging. „Als er wieder herauskam, trug er keines der Kleidungsstücke in den Händen, sondern verließ direkt das Geschäft. Hierbei löste die Warensicherungsanlage aus“, heißt es im Polizeibericht. Darauf habe ein Mitarbeiter den Mann angesprochen und die Polizei informiert. Die habe festgestellt, dass sich in den Taschen nicht nur die drei Hosen befanden, sondern auch eine weitere Jacke. Der Warenwert belief sich auf über 100 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

In einem Rucksack fanden die Beamten Parfüm und Alkohol

Kurz nachdem der Mann die Polizeidienststelle verlassen hatte, erkannte ihn eine Streifenbesatzung wieder. „Doch diesmal trug er einen Rucksack, den er zuvor nicht bei sich hatte. Nach kurzer Flucht hielten die Beamten den Mann fest“, heißt es im Polizeibericht weiter. In dem Rucksack befanden sich demnach neben diversen Bekleidungsstücken auch Parfüm und Alkohol. Der Rucksack sowie die darin transportierten Gegenstände waren zum größten Teil noch mit Preisetiketten und Warensicherungen versehen. Das Diebesgut aus verschiedenen Geschäften habe einen Gesamtwert von rund 600 Euro.

red