Grünebergs aus Braunschweig sind 60 Jahre verheiratet

Brot und Brötchen, Kuchen oder Torten gibt’s – selbst hergestellt – heute nur noch im privaten Rahmen. Doch 34 Jahre lang haben Irene und Werner Grüneberg erst in einer, dann in fünf eigenen Filialen der „Bäckerei und Konditorei Grüneberg“ Selbstgebackenes hergestellt und verkauft. Vor 20 Jahren sind die beiden in Rente gegangen, heute feiern sie ihren 60. Hochzeitstag – die diamantene Hochzeit.

Flucht aus Breslau

Irene Grüneberg wurde 1938 in Breslau als Irene Feihe geboren. Nach der Flucht 1945 landete sie bei Verwandten in Salzgitter-Lesse. Ihr Mann Werner kam drei Jahre früher in Halle/Saale zur Welt. In der DDR-Bezirkshauptstadt lernte er Bäcker, wollte dann, weil ihn das zunächst nicht ausfüllte, zum Berufsschullehrer umsatteln. „Ich habe an das sozialistische System geglaubt“, erzählt er, doch der Volksaufstand im Juni 1953 und vor allem die Reaktion der Staatsmacht auf die Bürgerproteste mit massivem Militär-,

Das kleine Foto zeugt sie 1960 nach der standesamtlichen Trauung im Rathaus. Foto: Karsten Mentasti

Volkspolizei und Stasi-Einsatz änderten seine Gesinnung.

Glauben an DDR verloren

Über Berlin verließ er schließlich die noch junge DDR, flüchtete in den Westen, kam nach Braunschweig. Dort arbeitete Grüneberg wieder als Bäckergeselle. Um etwas dazuzuverdienen, half er häufig der Besitzerfamilie Kalms in der „Conditorei“ des Park-Hotels gegenüber dem Staatstheater.

Wie sich die beiden Eheleute kennenlernten, ist schon eine besondere Geschichte: Er hatte sich eine gebrauchte Lambretta gekauft, die nicht immer ansprang. Als der Motorroller eines Tages im Jahr 1957 am Rudolfplatz versagte, versuchte er, den Fehler zu beheben. Als der Motor ansprang, geriet Werner Grüneberg mit der Hand in die Mechanik, riss sich den Zeigefinger der linken Hand ab, kam ins nahe Klinikum Holwedestraße.

Kurioses erster Treffen im Klinikum

Dort war Irene, die beim Roten Kreuz im heutigen Gebäude des Gesundheitsamts Krankenschwester gelernt hatte, beschäftigt. Betreut wurde Werner Grüneberg zunächst von einer Kollegin, die ihr aber bald steckte: „Ich habe einen jungen Patient, der sucht ’was Festes“, erzählt Irene Grüneberg. „Ich habe mich mit ihm im Garten des Krankenhauses getroffen, wir haben uns gut verstanden und später einiges zusammen unternommen.“ Daraus entstand eine lebenslange Liebe.

Die beiden Eheleute, die heute als Rentner in der Weststadt leben und aus einer Wohnung in der sechsten Etage eine herausragende Aussicht genießen, heirateten 1960 im Rathaus und kirchlich in St. Michaelis. Sie lebten anschließend drei Jahre zur Untermiete in der Luisenstraße. „Die Vermieterin wollte natürlich unsere Heiratsurkunde sehen“, erinnern sich die beiden. 1963 zogen sie in eine Wohnung im neu gebauten Haus der Familie Kalms an der Eck Steinweg/Theaterwall.

Selbstständigkeit im eigenen Geschäft

Vier Jahre später machten sich beide selbstständig, Irene hörte als Krankenschwester auf. Zunächst nur in der Hugo-Luther-Straße ansässig, kamen bis zur Geschäftsaufgabe im Jahr 2000 Filialen in der Sonnen-, Gülden- und Gördelinger Straße sowie der Lindenbergsiedlung dazu.

Werner Grüneberg immer noch Schwimmsportler

Neben seiner Frau, dem Beruf als Bäckermeister sowie der Gartenarbeit gehört Werner Grünebergs Leidenschaft seit dem Jugendalter auch dem Schwimmsport. Auch als 85-Jähriger steht der B-Trainer – wenn die Pandemie es nicht gerade verhindert – noch regelmäßig als Coach für Erwachsene und den Nachwuchs am Beckenrand. Seine jüngsten Titel als Schwimmer holte er 2017 bei den „Bezirksmeisterschaften“ in der Altersklasse AK 80.