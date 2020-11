Umweltaktivisten seilen sich von einer Autobahnbrücke in der Nähe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen an der A 2 ab.

Braunschweig. Es sei eine Aktion für die Verkehrswende. Fahrbahn in Nähe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen ist zurzeit in beide Richtungen gesperrt.

Aktivisten seilen sich an der A2 von der Autobahnbrücke ab

Auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Hafen und -Watenbüttel geht zurzeit in beide Fahrtrichtungen nichts mehr. Der Grund: Aktivisten haben sich von der Autobahnbrücke in Richtung Hannover abgeseilt und mehrere Transparente am Geländer befestigt. Es soll eine Aktion für die Verkehrswende sein. Wegen des rasch anwachsenden Staus wird Autofahrern wird die Umleitung über U12 und U35 empfohlen.

Stau aufgrund der Protestaktion an der Autobahn 2. Foto: Cornelia Steiner

Aktivisten fordern Rodungsstopp Die Polizei hat deshalb die Fahrbahnen gesperrt. Die Aktivisten, zwei Männer und eine Frau, widersetzten sich den mehrmaligen Aufforderungen der Polizei, die Brücke zu verlassen. Sie sangen unter anderem: „Wehrt euch, leistet Widerstand. Keine Autobahnen mehr im Land.“ Die Umweltschützer fordern einen sofortigen Rodungsstopp im Dannenröder Wald. „Wir sind solidarisch mit Waldbesetzern im Dannenröder Forst“, sagte eine Aktivistin. Polizei: Aktion verfehlt Die Polizisten vor Ort machen deutlich, dass diese Form des Protest völlig verfehlt sei. Durch den Stau könnten Auffahrunfälle am Stauende provoziert werden. Damit riskierten die Aktivisten Menschenleben. Die Polizei rechnet damit, dass die verbliebenen zwei Abgeseilten bald von der Brücke geholt werden. Dazu haben die Beamten die Unterstützung der Feuerwehr angefordert. Ein Aktivist konnte aus Sicherheitsgründen nicht hängen bleiben. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen vermeldet die Sperrung zwischen Braunschweig-Watenbüttel und -Hafen wegen der Protestaktion. Foto: VMZM / Screenshot Mehrere Protestaktionen an Autobahnen laufen Es heißt, an sieben weiteren Stellen gebe es solche Aktionen. Mehrere Autobahnen wie die A7 bei Bockenem, die A 20 und die A4 sind gesperrt. Woher die Aktivisten stammen, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Sie gehörten keiner organisierten Gruppe an. Dieser Artikel wurde aktualisiert.