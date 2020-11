Braunschweig lehnt Einsatz von Luftreinigern in Schulen ab

Die Entwickler Johannes Witte und Jörn Schäfertöns von SBS Sondermaschinen – hier mit Lehrer Jonas Schack – testeten am Freitag ihren Luftreiniger in der IGS Querum.

An keiner einzigen städtischen Schule in Braunschweig ist bislang ein mobiles Luftreinigungsgerät im Einsatz. „In den Braunschweiger Klassenzimmern kann gelüftet werden, was nachweislich den größten Effekt für den Gesundheitsschutz hat“, so Rainer Keunecke, Sprecher der Stadtverwaltung. Vor diesem Hintergrund plane man aktuell nicht, „mobile Luftreinigungsgeräte anzuschaffen oder der Anschaffung durch Dritte zuzustimmen“.

Die Stadtverwaltung verweist auf eine Stellungnahmen der Kommission Innenraumlufthygiene am Bundesumweltamt. Darin heißt es: „Der Einsatz von mobilen Luftreinigern kann ergänzend sinnvoll sein, jedoch nur, wenn ausreichende Lüftung nicht möglich ist. Zudem sind bestimmte Voraussetzungen bei Geräteauswahl und Aufstellbedingungen zu beachten." Bundesumweltamt: regelmäßiges Lüften ist der beste Schutz Die Hersteller fluten derzeit den Markt mit Angeboten. Die Bandbreite ist enorm. Es gibt Hochleistungsschwebstofffilter, Aktivkohlefilter und elektrostatische Filter. Manche Geräte bereiten die Luft durch den Einsatz von UV-C-Strahlung auf, andere nutzen Ozon, Plasma oder Ionisation . Die Wirksamkeit von Ionisation und Plasma ist laut Bundesumweltamt „nicht ausreichend erprobt", und UV-C-Strahlung könne negative gesundheitliche Folgen haben. Ozon wiederum könne mit anderen Stoffen in der Raumluft reagieren, so dass Schadstoffe wie Formaldehyd entstehen können.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Fazit des Bundesumweltamtes: Am besten sei es, alle 20 Minuten und in den Pausen zu lüften : „Das Infektionsrisiko durch mit Viren belastete Aerosole in der Raumluft wird dann im Allgemeinen nur noch als gering eingeschätzt.“ Eltern wollten ihrer Schule Luftreiniger spenden Und so hat die Stadtverwaltung auch Angebote von Eltern abgelehnt , die bereit waren, Luftreiniger für die Schule ihrer Kinder zu finanzieren – damit die Schüler nicht frieren und die Heizkosten nicht explodieren. Auf das Angebot hatte Kai-Uwe Bratschke von der CDU-Fraktion im Schulausschuss hingewiesen und die „flapsige Absage“ an die Eltern kritisiert, die es schließlich gut gemeint hätten: „Mir geht es um vernünftige Kommunikation.“ Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick Sozialdezernentin Christine Arbogast hatte daraufhin erläutert: „Es gibt Geräte, die mit Sicherheitsrisiken verbunden sind. Zudem müssen die Geräte exakt bedient werden. Sicherheit und Funktionstüchtigkeit müssen regelmäßig gewartet werden. Man kann diese Geräte nicht einfach anschaffen und in die Schule reinstellen.“ Man sei aber am Thema dran und prüfe laufend verschiedenen Geräte. Eine Absage auf ihr Angebot erhielt am Freitag auch die Braunschweiger Firma SBS Sondermaschinen . Die GmbH entwickelt Prototypen und Einzelstücken von Maschinen, etwa zur Herstellung von Bohrköpfen für die Ölindustrie oder Beschichtungsmaschinen für die Textilindustrie. Nun hat das Team einen Luftreiniger gebaut, der „genau auf die Bedürfnisse einer Schulklasse ausgelegt“ sei, wie Geschäftsführer Jörn Schäfertöns sagt. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Braunschweiger Unternehmen entwickelte Prototyp mit UV-C-Technik Die Wirksamkeit der UV-C-Technik gegen Viren und Bakterien sei wissenschaftlich fundiert nachgewiesen, sagt der Maschinenbauer: „Das Verfahren ist hoch wirksam, energiesparend und erzeugt keinen Abfall von Verbrauchsmaterial.“ Der Prototyp sei von der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt PTB in Braunschweig gründlich vermessen worden. Die Absage der Stadt sorgt nun für Enttäuschung. „Nun werden wir uns nach anderen Interessenten umschauen“, kündigt Entwickler Johannes Witte an.