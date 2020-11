„Ein tolles Erlebnis“ – auf der E-Rikscha durch Braunschweig

Auf das extra angefertigte Flies mit der Aufschrift „Bürgerstiftung Braunschweig“ und „Radeln ohne Alter“ verzichteten die beiden Bewohnerinnen des Pflege- und Seniorenzentrum Bethanien zunächst. Irmgard Fuchs und Ursula Drögemüller waren die ersten, die von Kerstin Waning von der Stiftung mit einer Elektro-Rikscha durch den Park des Heimes am Marienstift chauffiert wurden.

Die Bürgerstiftung Braunschweig hat zunächst zwei E-Rikschas angeschafft, finanziert durch die Hilfreich-Stiftung, die treuhänderisch von der Bürgerstiftung verwaltet wird, und Volkswagen Financial Services, die jeweils rund 5500 Euro für je ein Fahrzeug spendiert haben. Nachdem das erste Fahrrad mit Plätzen für zwei Fahrgäste plus Pilot nun an das Pflege- und Seniorenzentrum ausgeliefert wurde, erhält die Stiftung St. Thomaehof Anfang Dezember Rikscha Nummer zwei.

Eine Dauerleihgabe an das Heim

Die Fahrzeuge bleiben im Eigentum der Bürgerstiftung, die auch Kosten wie Versicherung, Wartung und Reparaturen übernimmt, wie Stiftungs-Vorstandsmitglied Andrea Reinhart erläuterte. Dazu steht der Stiftung BS-Energy zur Seite, dessen Sprecher Olaf Koschnitzki betonte: „E-Mobilität, gepaart mit der sozialen Komponente – dieses Projekt passt gut zu der Philosophie unseres Unternehmens.“

In Bethanien freuen sich die Bewohner gerade nach diesem sehr speziellen Jahr ohne viel Außenkontakte auf die Ausfahrten, die künftig natürlich über die Proberunden im Garten hinausgehen sollen. „Der Heimbeirat hat stellvertretend für alle Bewohner schon verstärktes Interesse für das Frühjahr angemeldet“, berichtete Seniorenzentrum-Geschäftsführer Ulrich Zerreßen, aber auch schon im Dezember soll es Lichterfahrten in die vorweihnachtlich geschmückte Innenstadt geben.

Sicherheit großgeschrieben: Beckengurte, Bügel, Helme wurden angeschafft

Die Sicherheit ist gewährleistet, für die E-Rikscha, bei der die Passagiere vor dem Radfahrer sitzen, gibt es Beckengurte und einen Bügel, außerdem wurden Helme angeschafft – und gegen Regen und Kälte eben Fließ und Decken in Fahrradrahmen-Farbe. „Wir werden verwöhnt“, meinte Premieren-Fahrgast Irmgard Fuchs, und ihre Sitznachbarin Ursula Drögemüller bestätigte: „Ein tolles Erlebnis!“

Die Bürgerstiftung sucht nun Fahrer, die zunächst geschult werden, um dann die E-Rikschas sicher mit Gästen manövrieren zu können. „Es ist eigentlich ganz leicht, aber ein bisschen muss man sich eben bei Kurven auf den anderen Radius einstellen“, sagte Kerstin Waning, bei der Stiftung Leiterin deses Projekts „Radeln ohne Alter“.

Immerhin gibt es für die Fahrer ja elektrische Unterstützung beim Treten.

Interessenten für das Ehrenamt als Rikscha-Pilot können sich in der Stiftung bei Ehrenamtskoordinatorin Nina Voß melden: (0531) 48202422 oder ehrenamt@buergerstiftung-braunschweig.de

Weitere fünf Fahrzeuge sind bestellt

Eine gute Nachricht hatte Stiftungsvorstand Andrea Reinhart noch zum Schluss: Sie hat in der vergangenen Woche Sponsoren für fünf weitere E-Rikschas gefunden, die Räder aus den Niederlanden sind schon bestellt. Seniorenheime, die Interesse haben, können sich bei der Bürgerstiftung melden – „sie brauchen nur einen Stellplatz für das Gefährt“, so Andrea Reinhart.