Dürfen Braunschweigs Restaurants Weihnachten wieder öffnen?

Der dicke Weihnachtsmann vor dem „Marco Polo“ schaut noch ein bisschen skeptisch drein. Kommen über Weihnachten wieder die ersten Gäste ins Restaurant – oder bleibt es beim Corona-Lockdown und Außerhaus-Verkauf? Inhaber Antonio Mastronardi (46) weiß es nicht. Erst in gut zwei Wochen wird er Gewissheit haben, wenn die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten über die L-Frage entscheiden. Dürfen ab dem 20. Dezember Restaurants wieder öffnen? Beim letzten Treffen war die Entscheidung für den 15. Dezember angekündigt worden. Nun kommt es auf die Entwicklung der Infektionszahlen an.

Corona und Gastronomie: Es fehlt an Planungssicherheit

Mastronardi jedenfalls fühlt sich gerüstet. Er sagt: „Keine Frage, wenn wir wieder öffnen dürfen, werden wir das auch tun und dafür sorgen, dass sich unsere Gäste bei uns wohl und vor allem so sicher fühlen wie vor dem Lockdown.“

Anders entschieden hat sich Dehoga-Kreisvorsitzender Bernd Weymann, der in Wendeburg die „Wendezeller Stuben“ betreibt. Er wird nicht öffnen – aus Respekt vor der Gesundheit seiner Gäste und Beschäftigten. Und dann gebe es noch einen Grund: Es fehle die Planungssicherheit. „Wenn ich erst ein paar Tage vorher erfahre, ob ich wieder öffnen kann, ist das zu spät. Ich kann nicht auf den letzten Drücker frische Ware ordern, ohne dass ich feste Reservierungen für die Feiertage habe.“ Und auch das Personal könne nicht kurz vor Weihnachten auf Abruf bereitstehen, um dann gesagt zu bekommen: Es muss daheim bleiben.

91,7 Prozent der Gastronomen wollen auch Weihnachten nicht öffnen

Eine landesweite Blitzumfrage unter Niedersachsens Gastronomen habe gezeigt: Die allerallermeisten Betriebe sähen es genauso. Weymann: „Das Ergebnis war: 91,7 Prozent wollen nicht öffnen.“

Und Braunschweig? Auch hier haben sich einige Gastronomen, Stand heute, noch nicht festgelegt. Sie bieten bis auf Weiteres einen Außerhaus-Verkauf an. Entschieden hat sich der Betreiber des „Grünen Jäger“ an der Ebertallee. Auf seiner Homepage teilt er den Gästen mit: man werde das Landgasthaus in diesem Jahr nicht mehr öffnen. „Die eventuellen sogenannten Lockerungen, begrenzt nur für die Festtage, sind für uns nicht planbar. Eine Öffnung zu Weihnachten benötigt eine Vorlaufzeit und Vorbereitungen, die nicht in ein paar Tagen zu leisten sind, besonders auch nicht für einen so kurzen begrenzten Zeitraum. Außerdem ist es uns wichtig, unsere Gäste und unsere Mitarbeiter zu schützen und deshalb alle nicht notwendigen Kontakte zu vermeiden.“