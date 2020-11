Wie lebt es sich im Braunschweiger Donauviertel?

Braunschweig. Was stört die Menschen im Donauviertel – was schätzen sie in ihrem Quartier? Unter anderem das soll mit Hilfe einer Umfrage herausgefunden werden.

Im Fördergebiet „Soziale Stadt – Donauviertel“ in der Weststadt haben knapp 2500 Haushalte Ende November Umfragebögen in den Sprachen Deutsch, Russisch und Polnisch erhalten und werden gebeten, diese anonym bis zum neuen Jahr auszufüllen. Im ersten Quartal 2021 sollen dann freiwillige Interviews mit einigen Bewohnern folgen, die im persönlichen Gespräch nochmal ausführlich berichten, was sie im Stadtteil stört, was ihnen gefällt, und welche Verbesserungen sie sich wünschen.

Was soll sich verändern? „Wir möchten herausfinden, wie zufrieden die Bewohner mit ihrem Stadtteil sind und vor allem auch, welche Änderungsvorstellungen sie haben“, erläuterte Quartiersmanagerin Ssepiedeh Jafari von dem von der Stadtverwaltung beauftragten Sanierungsträger Baubecon. Der möchte herausfinden, welche Veränderungen den Menschen vor Ort am besten helfen würden. Unter anderem werden die Mieter im Donauviertel bei der Umfrage gebeten einzuschätzen, wie ihr Kontakt zur Nachbarschaft ist und ob sie überhaupt davon gehört haben, dass viel Geld für Baumaßnahmen und Verbesserungen der sozialen Infrastruktur zur Verfügung steht. Insgesamt können dafür aus öffentlichen und privaten Töpfen bis zu 27 Millionen Euro abgerufen werden, schreibt die Stadtverwaltung auf ihren Internetseiten. Im Fördergebiet leben knapp 4700 Menschen Jedem Fragebogen liegt ein Umschlag bei, der mit ausgefüllter Umfrage ohne Briefmarke in den nächsten Postkasten geworfen werden oder bei den Treffpunkten des Vereins Stadtteilentwicklung Weststadt sowie im Büro des Quartiersmanagements, Am Queckenberg 1a, abgegeben werden kann. Das Fördergebiet Donauviertel ist der Weststadt-Bereich zwischen Münchenstraße, Donaustraße, Am Lehmanger und der Kleingartenanlage Hermannshöhe. Knapp 4700 Menschen leben dort, darunter gut 57 Prozent mit Migrationshintergrund und 16,6 Prozent mit ausländischem Pass. Der prozentuale Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 15 Jahre liegt in dem Quartier höher als im städtischen Durchschnitt. Die Lebensqualität soll sich verbessern „Ziel des Förderprogramms ist es, die Lebensqualität aller Bewohner zu verbessern“, erläutert Quartiersmanagerin Jafari, die seit etwa Mitte des Jahres Anna Bruhl vertritt, die viele im Donauviertel schon kennen. Bruhl befindet sich derzeit im Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. „Sie hatte die Idee zu der Umfrage und hat viel Vorarbeit geleistet“, sagte Jafari. Alle Aktionen des Programms „Soziale Stadt“ werden unterstützt durch den Runden Tisch mit Vertretern aus Bezirksrat, Stadt, Wohnungsunternehmen und lokalen Einrichtungen. Die neue Quartiersmanagerin wird im neuen Jahr auch die Interviews mit Anwohnern führen. Wer Interesse daran oder Fragen hat, kann sich unter (01577) 3513446 oder über sjarafi@baubeconstadtsanierung.de an sie wenden.