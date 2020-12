Die Polizei hat in Braunschweig zwei Straßenräuber festgenommen-

Braunschweig. Zwei Männer haben einem 56-Jährigen in der Nacht auf Samstag das Handy geraubt. Dabei gingen die Männer mit roher Gewalt vor.

Zwei Männer nach Raub in Braunschweig festgenommen

Das Amtsgericht hat einen Untersuchungshaftbefehl gegen zwei Männer erlassen, die einem Mann das Handy raubten . In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein 56-Jähriger in der Braunschweiger Innenstadt zu Fuß auf dem Heimweg und wurde von zwei jungen Männern unvermittelt angegriffen . Der Mann wurde geschlagen und stürzte zu Boden , wo seine beiden Angreifer auch weiterhin gewaltsam auf ihn einwirkten.

Verletztes Raub-Opfer merkt, dass sein Telefon verschwunden ist

Nachdem sie von ihm abgelassen hatten und geflüchtet waren, stellte das verletzte Opfer fest, dass sein Mobiltelefon weg war. Der Mann wandte sich an einen nahe gelegenen Kiosk. Dessen Betreiber alarmierte die Polizei . Durch die Täterbeschreibung gelang es den Beamten, zwei Männer in der Nähe des Tatorts festzunehmen. Auch das Handy fanden die Polizisten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen die jungen Männer. Seitdem befinden sie sich in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Personen wegen gemeinschaftlichen Straßenraubs .

red