Diebe stehlen in Braunschweig Bulli und Touran

Braunschweig. Auf größere Fahrzeuge hatten es Diebe in der Nacht zu Dienstag in Braunschweig abgesehen.

Zwei Autos sind in der Nacht zu Dienstag gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, hatte der Halter eines VW T4 sein Fahrzeug am Montagmorgen vor seinem Wohnhaus in Bienrode abgestellt. Als er den Bulli am Dienstagabend wieder nutzen wollte, war er nicht mehr da.

Wagen von den Eltern geliehen

Ähnlich erging es einem jungen Mann, der sich von seinen Eltern ein Fahrzeug geliehen hatte. Am Montagabend parkte er den VW Touran auf einem Parkstreifen in der Herzogin-Elisabeth-Straße. Am nächsten Tag war er weg.

red