Braunschweig sucht nach Platz für Mini-Häuser

Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Zobel in der Weststadt könnte eine Tiny-House-Siedlung entstehen.

Braunschweig. Eine Projektgruppe will nachhaltiges Wohnen auf kleinstem Raum. Die Stadtverwaltung soll Flächen suchen.

Gibt es in Braunschweig die Möglichkeit, neue Formen des individuellen Wohnens auszuprobieren? Die Politik bringt dazu einen Prüfauftrag auf den Weg. Die Stadtverwaltung soll prüfen: Wo könnte in Braunschweig Platz für sogenannte Tiny Houses - Mini-Häuser – sein? Was Mini-Häuser genau sind, ist nicht ganz klar. Die Bewegung, die Wohnen auf das Minimum reduzieren möchte, kommt aus den USA. Dort handelt es sich bei Tiny Houses vielfach um ganz clever ausgebaute Wohnwagen. Doch solche Wohnformen kennt das deutsche Baurecht nicht.

Wohnraum auf das Nötigste beschränken „Unsere Bemühungen waren bislang nicht erfolgreich“, sagt dazu Heiko Hilmar. Gemeinsam mit seiner Frau Astrid hat er die Projektgruppe „Wandelwohnpark BS“ gegründet. „Zwischen 10 und 20 Teilnehmern“ haben die regelmäßigen Treffen der Gruppe, die der Wunsch eint, Wohnraum auf das Nötigste zu beschränken. „Die angestrebte Wohnfläche liegt irgendwo zwischen 10 und 30 Quadratmeter je Person“, sagt Astrid Hilmer. Ein Kontrapunkt zum Bundestrend soll gesetzt werden. Denn laut Bundesumweltamt beträgt die Wohnfläche je Bundesbürger zurzeit knapp 50 Quadratmeter. Tendenz: steigend. Die Familie Hilmer wurde Anfang des Jahres mit dem Klimaschutzpreis der Stadt Braunschweig für ihren nachhaltigen Lebensstil ausgezeichnet. Sie und die Teilnehmer der Projektgruppe wünschen sich nun auch besonders nachhaltiges Wohnen. Dass das in Mini-Häusern unmöglich sein soll, vermögen beide nicht zu glauben. Heiko Hilmer: „Der Landfahrerplatz am Madamenweg und Braunschweigs Bauwagen-Platz beweisen schließlich, welche Vielfalt in Braunschweig möglich ist.“ Politik unterstützt das Vorhaben Unterstützung kommt nun von SPD, Grüne, Linke, BiBS und P². Sie verfügen über eine Ratsmehrheit. Der Prüfauftrag hat darum beste Aussichten auf Umsetzung. Astrid Hilmer: „Wir waren überrascht, wie komplikationslos die Politik für unser Vorhaben zu gewinnen war.“ Zwei mögliche Flächen werden für das Wohn-Experiment bereits genannt. Der Campus-Nord der TU sowie das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Zobel am Lehmanger in der Weststadt. Wobei das Gärtnerei-Gelände seitens der Projektgruppe favorisiert wird. Die etwa 15.000 Quadratmeter große Fläche hat den Vorteil, dass sie im Gebiet der Sozialen Stadt liegt. Dass Fördergelder fließen, ist denkbar. Allerdings befände sich ein Mini-Haus-Projekt in Konkurrenz zu anderen Nutzungsabsichten. Geschosswohnungsbau ist dort ebenfalls möglich. Viele können sich dort auch ein Bürgerzentrum vorstellen. Gesucht wird eine mindestens 5000 Quadratmeter große Fläche Heiko Hilmer sagt: „Nach unseren Berechnungen benötigt man für das Projekt eine Mindestfläche von 5000 Quadratmetern.“ Dass sich das Projekt auf privaten Flächen umsetzen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Die Projektgruppe hatte bereits erfolglos nach solchen Flächen gesucht. Und auch das klassische Finanzierungsmodell, Kauf der Fläche, wird nicht favorisiert. Hilmer sagt: „Natürlich wollen wir nichts geschenkt haben. Die Finanzierung von Tiny Houses würde aber deutlich erleichtert, wenn die Grundstücksnutzung per Erbbaurecht ermöglicht wird.“ Der städtische Planungsausschuss indes unterstützt das Vorhaben einstimmig.