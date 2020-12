Erst der Wein, dann die Rote Wildgarnele

Der kulinarische Ausflug an diesem Tag im Advent beginnt im Sommer vor zwei Jahren in den Weinbergen des pfälzischen Bissersheim. Denn zu dieser Zeit reiften dort die Trauben zu dem Wein, ohne den das vorgestellte Rezept wohl nie entstanden wäre. „Die Idee dazu brachte der Wein“, sagt Enrico Dunkel, der seit 2008 „Das Alte Haus“ in der Braunschweiger Knochenhauerstraße führt. Weißer Burgunder vom Weingut Mussler. „Der Wein hat Aromen von Ananas und Apfel.“ Der Grundstein für die Rote Wildgarnele mit einem Chutney aus Ananas und Äpfeln.

Ungewöhnlich sei diese Vorgehensweise für einen Koch allemal, sagt Dunkel. Normalerweise kreierten Köche zuerst das Gericht und stimmten dann den Wein darauf ab. Im Alten Haus läuft es anders herum. Das Ergebnis wird von den Kritikern gelobt. Vom Wein-Magazin Vinum, das jährlich die besten Weinkarten auszeichnet, hat das Alte Haus für seine Karte mit ausschließlich deutschen Weinen jüngst vier von fünf Sternen bekommen. Und der „Gault&Millau“, einer der wichtigsten Restaurantführer, zählt es auch in der nun erschienen Neuauflage zu den besten Restaurants Deutschlands. Nach dem Aqua in Wolfsburg ist es das am besten bewertete Restaurant in unserer Region. Und bis man wieder an einem der Tische im „Alten Haus“ Platz nehmen kann, das Dunkel eher als Gasthaus denn als Restaurant sieht, in dem sich die Gäste Zeit nehmen sollen und genießen, kann man ein Stück davon nun mit nach Hause nehmen.

Guten Appetit. Enrico Dunkel in der Küche seines Restaurants „Altes Haus“. Foto: Philipp Ziebart/BestPixels.de Rezept Zutaten für vier Personen: 8 Rote Wildgarnelen, 1 Ananas, 4 Äpfel der Sorte Granny Smith, Basilikum, Zitronenöl, Rapsöl, Tempura Ausbackteig, Sushi Ingwer, Chili, 1 Schalotte, 1 Zitrone Zur Vorbereitung erledigen: Rote Wildgarnelen aus der Schale pulen, 4 Stück längs halbieren. 2 Äpfel und auch eine halbe Ananas entsaften. 2 Äpfel und eine halbe Ananas in feine Würfel schneiden. Für ein Chutney die Hälfte der Ananas- und Apfelwürfel sowie des Ananas- und Apfelsaftes mit Ingwer, Chili und Schalottenwürfeln zum Chutney kochen. Für eine Marinade die andere Hälfte des Saftes mit Zitronen- und Rapsöl, Zitronensaft und Zitronenabrieb zu einer Marinade verrühren. Ananas- und Apfelwürfel sowie Schalottenwürfel dazu geben, mit Ingwer, Chili und Basilikum abschmecken. 4 Wildgarnelen halbiert im Ananas-Apfelsaft für 15 Minuten roh marinieren, mit der Ananas-Apfelmarinade anrichten. 4 Wildgarnelen im Tempura Ausbackteig frittieren, auf dem Chutney anrichten, mit Basilikumöl-Pesto, Zitronenmayonnaise und Sud aus den Garnelenschalen servieren. Dazu schmeckt ein Weißer Burgunder aus dem Jahr 2018 vom Weingut Mussler in Bissersheim, Pfalz. Dieses Gericht wurde für diesen Wein entwickelt, da er nach Aromen von Ananas, grünem Apfel und Kräutern schmeckt. Kulinarischer Adventskalender: Bis zum 24. Dezember empfehlen Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés verschiedene Gerichte zum Nachkochen und Nachbacken. Alle schon veröffentlichten Folgen finden Sie hier.