Kunden, die im Raiffeiden-Markt in Vechelde einkaufen, reiben sich verwundert die Augen. Vor ihrem Markt steht Mumme-Wirt Andreas Beinhorn (56), den sie alle vom Braunschweiger Weihnachtsmarkt kennen, und verkauft seine Mumme-Bratwürste, Spanferkel im Mummebrötchen und Glühwein aus eigener Herstellung.

„Nahversorger“ im Peiner Landkreis

Wie das? Die Erklärung: Auch Beinhorn und seine Familie haben sich in der weihnachtsmarktlosen Zeit neu „erfunden“: als Mumme-Nahversorger für den östlichen Peiner Landkreis.

Mumme-Wirt Andreas Beinhorn und Ehefrau Andrea. Foto: Norbert Jonscher

Und das Ersatz-Geschäft im Corona-Modus laufe gut, versichert der Schausteller, der gleich um die Ecke, in Klein Gleidingen wohnt. Da ist Nachschub schnell beschafft, wenn die Würste mal ausgehen oder der Glühwein zur Neige geht. Oder ein frisches Spanferkel muss ran geschafft werden, frisch vom Grill.

Warum ausgerechnet Vechelde? Beinhorn lacht. Vor dem Markt stehe jedes Jahr neben dem Weihnachtsbaumverkauf ein Bratwurststand. „Diesmal wollten sie aber lieber Spanferkel haben. Deshalb hat man mich schon vor Monaten angerufen und angefragt.“ Der Mumme-Wirt überlegte nicht lange. Zusammen mit Ehefrau Andrea und Schwiegersohn Mike schmeißt er den Laden. Eigens einen neuen Metzger hat Beinhorn aus dem Hut gezaubert, einen Göttinger Betrieb, der ihn ständig frisch beliefert.

Sohn steht vor dem Rewe-Markt

Damit nicht genug: Gleich um die Ecke, vor dem Rewe-Markt, steht auch noch Sohn Carlo und verkauft Quarkbällchen, Schmalzkuchen, Crepes und kandidierte Früchte.

Die Beinhorns – nicht die einzigen Schausteller, die den Braunschweiger Weihnachtsmarkt hinaus in die Stadt und die Region tragen. Devise: Können die Stammkunden nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen.

„Wintersäftchen“ im Brawo-Park

Im Braunschweiger Brawo-Park ist neben dem Christbaumverkauf fast schon ein Mini-Weihnachtsmarkt entstanden. Neben einem Poffertjes-Stand haben sich die „Wintersäftchen“ von Oliver Kern aufgestellt. Um die Existenz des Säftchens zu retten, habe man einfach begonnen, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen und beleuchtete Holzdekoration zu bauen, erklärt der Inhaber. „Die verkaufen wir in unserem Stand, den wir glücklicherweise in letzter Sekunde noch gefunden haben.“

Poffertjes Foto: Norbert Jonscher / NJ

Original Poffertjes vom Weihnachtsmarkt gibt’s übrigens auch vor dem Jugendzentrum Kiez vor der Matthäuskirche an der Herzogin-Elisabeth-Straße. Pascal Gehrt und sein Team sind froh, hier untergekommen zu sein. Im Sommer habe er bei der Stadt angefragt, ob für ihn nicht irgendwo eine Sondernutzung im öffentlichen Raum möglich sei? „Die haben mir damals gesagt, das sei leider nicht möglich.“ Dann seien die Leute vom Jugendzentrum auf ihn zugekommen und hätten ihn gefragt, ob er hier nicht seine Pofferjes verkaufen wolle? Er wollte.

Und all die anderen, für die sich kein Stand gefunden hat? Man hört: Einige versuchen ihr Glück im Online-Handel. Stefan Franz, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, weiß: Anton Fichtelmann verkauft seine Bratwürste direkt ab Hof in Broitzem, „Omas Eierpunsch“ vom „Hühnerstall“ könne man per Telefon flaschenweise ordern. Und Mandel-Meier? Der habe seine Zelte inzwischen in Wolfsburg abgebrochen, stehe vor der Markthalle an der Otto-von-Guericke-Straße und rührt und rührt und rührt...