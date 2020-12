Vor 75 Jahren wird die CDU in Braunschweig gegründet

Das Datum ist für die Braunschweiger CDU historisch. Am 7. Dezember 1945 – vor 75 Jahren – wurde im „Haus zur Hanse“ die Christlich-Demokratische Union auch in der Löwenstadt gegründet. Teil des Prozesses der Etablierung einer neuen bürgerlichen und sozial verpflichteten Kraft nach den Katastrophen des Nationalsozialismus, des Krieges und der nahezu vollständigen Zerstörung.

Gründerväter der Republik und des Grundgesetzes: Hofmeister und Seebohm

Mit dem Aufbau der Bundesrepublik sind die Namen von Braunschweiger Christdemokraten eng verknüpft. Werner Hofmeister saß im Parlamentarischen Rat und ist einer der Väter des Grundgesetzes. Dies gilt auch für Braunschweigs Ehrenbürger Hans-Christoph Seebohm, 1949 bis 1966 Bundesverkehrsminister.

Bundestagswahl 2009: Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Burgplatz. Foto: Peter Sierigk

„Gerade in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit macht es uns ehrfürchtig, wenn wir an den Mut, die Ideen und die Menschen erinnern, die die christlich-demokratische Idee in unserer traditionsreichen Stadt Braunschweig umgesetzt haben. Damals gab es – nach Krieg, Zerstörung, Hunger – noch weit größere Herausforderungen zu meistern“, erklärt CDU-Kreisvorsitzender Carsten Müller.

Vier Mal stellte die CDU den OB: Semler, Jaenicke, Scupin und Hoffmann

Gegen eine in Braunschweig traditionell starke SPD mit Persönlichkeiten wie Böhme, Bennemann, Martha Fuchs, Glogowski stellte die CDU vier Mal den Oberbürgermeister: Kurt Semler (1952 - 1954), Günter Jaenicke (1974 - 1976), Hartmut Scupin (1981 - 1986) und Gert Hoffmann (2001 - 2014). Ihre stärksten Ergebnisse in Braunschweig erzielten die Christdemokraten bei den Oberbürgermeisterwahlen 2006 (58,0 Prozent) und 2001 (48,0 Prozent), bei der Landtagswahl 1982 (46,9 Prozent) und bei den Kommunalwahlen 1986 (44,8 Prozent) und 2006 (44,5 Prozent).

Jubiläum im Corona-Jahr: Festschrift und Ausstellung

Mit derzeit rund 1000 Mitgliedern ist der CDU-Kreisverband Braunschweig heute der mitgliederstärkste Verband im CDU-Landesverband Braunschweig. Aus Anlass des Jahrestages wird eine Festschrift herausgegeben. Zudem ist derzeit von 9 bis 16 Uhr im CDU-Haus, Gieselerwall 2, (05 31/24 44 20), eine Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung zu 75 Jahre CDU zu sehen und kann unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln besichtigt werden.