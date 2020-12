Sie ist der Klassiker der deutschen Küche und darf auf keiner Speisekarte fehlen: die gute alte Rinderroulade, wahlweise mit Klößen, Kartoffeln, Rotkohl und Rosenkohl serviert. Ein deftiger Auftritt, so kurz vorm Fest. Und wer hat sie erfunden? Nun, wir wissen’s nicht.

Ein altes Rezept für das beliebte Schmorgericht soll sich bereits in dem in Amsterdam 1740 herausgegebenen Kochbuch „Le Cuisinier gascon“ finden. Und in der Küche von „Al Duomo“-Chef Andrea C. Marannano (63), den wir besuchen, damit er uns seine „Braciole Napolitana“ vorstellt, die italienische Antwort auf unsere Rinderroulade.

Marannano steht selbst am Herd. Vor ihm liegt ein Berg an Schnippelware, die hinein möchte in den Bauch des 170 Gramm schweren Rindfleischlappens: Mohrrüben, Zwiebeln, Tomaten, Sellerie und alles, was so rein kommt in seine Braciole, die man, wie Marannano versichert, bevorzugt im Süden von Bella Italia auf den Tisch bringt: in der Gegend rund um Neapel, in Apulien, auf Sizilien und in der Campagna.

Nun also haben sie unseren Burgplatz erobert, stellen Pizza und Pasta in den Schatten. Zuvor hatte Marannano 22 Jahre das „Lago Maggiore“ an der Hagenbrücke betrieben, nunmehr ist er seit 18 Jahren Chef des „Al Duomo“. Man sieht: Marannano füllt seine Rinderröllchen nicht zum ersten Mal, alles per Hand, ganz ohne Rollator. Er schwört auf Pancetta, eine italienische Variante des Bauchspecks vom Schwein, regional unterschiedlich mit Kräutern wie Rosmarin und Salbei gewürzt. Das bringt Geschmack in den Teller.

Ganz wichtig: Nicht ohne ihre Orecchiette (deutsch̯: Öhrchen) kommen sie bei Marannano auf den Tisch, eine Pasta-Art, die aus Apulien stammt, Symbol der Stadt Bari. Man nennt sie daher auch Orecchiette pugliesi. Im Süden von Bella Italia sind die hutförmigen Dinger mit ihrer leicht gerunzelten Oberfläche wie ein Nationalgericht. Ihre Herkunft, sagt man, liegt wahrscheinlich in der Provence in Frankreich, wo eine solche Nudelsorte schon im Mittelalter hergestellt wurde. Weil sie gut zu trocknen und aufzubewahren waren, wurden sie in großen Mengen auf Schiffen mitgeführt und gelangten so im 12. Jahrhundert nach Apulien.

Man kennt das. Auch die Braunschweiger Mumme trat dereinst auf Schiffen ihren Siegeszug rund um die Welt an. Nur, ein Nudelrezept für Mumme muss noch erfunden werden.

Die Zutaten:

Im „Al Duomo“ nimmt man für die Braciole ca. 1,3 kg Rindfleisch aus der Keule, in Scheiben geschnitten. Das ergibt 16 Scheiben. Dann kommt auch schon der Pancetta ins Spiel, magerer gerollter Bauchspeck, hauchdünn geschnitten. Es folgen 150 Gramm Pecorino romano, ein würziger Schafsmilchkäse, ebenfalls in Scheiben geschnitten, und eine klein gehackte Zwiebel.

Für den Fond benötigt man im „Al Duomo“ zwei Möhren, zwei Zwiebeln, zwei Stangen Sellerie und eine Knoblauchzehe, alles gehackt. Basis für die Soße sind ca. 1,5 kg geschälte Tomaten, klein geschnitten, ca. 250 g Tomatenmark und 1,5 l Wasser sowie etwas Rosmarin und Thymian.

Vorbereitung: Die Rindfleischscheiben leicht klopfen und nach Belieben salzen und pfeffern. Jede Roulade mit zwei Scheiben Pancetta, Pecorino, Petersilie und Zwiebeln belegen. Die Seiten der Rouladen ca. 1 cm über die Füllung schlagen, die Roulade schön fest einrollen und mit Küchengarn einbinden, damit die Füllung nicht austritt. In einem Topf Olivenöl und Margarine erhitzen, die Rouladen melieren und von allen Seiten scharf anbraten. Die gehackten Möhren, Zwiebeln, Sellerie und Knoblauch dazu geben und alles zusammen 5 Minuten ausschwitzen lassen, dann mit Rotwein ablöschen und reduzieren lassen. Das Tomatenmark in 1,5 l Wasser lösen und zusammen mit den kleingeschnittenen geschälten Tomaten zu den Rouladen geben, Rosmarin und Thymian hinzufügen und 70 bis 80 Minuten bei mittlerer Flamme köcheln lassen. Buon Appetito!

Kulinarischer Adventskalender: Bis zum 24. Dezember empfehlen Braunschweiger Restaurants, Bistros und Cafés verschiedene Gerichte zum Nachkochen und Nachbacken.

Alle schon veröffentlichten Folgen finden Sie hier.