Geschenkebeutel für Braunschweiger Obdachlose

Kein Dach über dem Kopf: keine Dusche, kein Bett, keine prall gefüllte Speisekammer. Es ist kein Spaß, obdachlos zu sein. Schon gar nicht in dieser Jahreszeit. Der Verein „Weihnachten für alle“ will Wohnungslosen ihr Schicksal erträglicher machen. Die 30 Mitglieder sind rund ums Jahr mit pfiffigen Ideen am Start, um zu helfen. Sie schaffen Aufmerksamkeit, wo gerne weggeschaut oder vergessen wird. Sie mobilisieren Privatleute und Unternehmen und bemühen sich um ein Gemeinschaftsgefühl.

Doch in diesem Jahr ist Corona. „Damit schrumpfen unsere Handlungsmöglichkeiten mehr und mehr zusammen“, sorgt sich Tanja Witting, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, um den Erfolg des Engagements. Bewährte Angebote sind geplatzt. Wie das jährliche Weihnachtsessen. Auch die „Wunscherfüller“-Aktion mit persönlichem Kontakt und personalisierten Geschenken kann es diesmal nicht geben.

Gutscheine, Naschereien und Hygieneartikel

Doch unterkriegen lässt sich der Verein nicht: In 2020 sind die Aktionen zwar auf Abstand ausgelegt, aber nicht minder segensreich. So ist der Verein auf die Idee gekommen, Geschenke-Beutel zu packen. Drei Beutel pro Bedürftigem: einen Kultur-Beutel mit Hygieneartikeln, einen „süßen“ Beutel mit weihnachtlichen Naschereien und einen Beutel mit Lebensmittel- sowie Kleidungsgutschein. Lokale Unternehmen wie New Yorker (Kleidung), Schaper (Kekse) und Chokumi (Schokolade) sind bereits mit Sachspenden im Boot. In den Filialen von Apotheca (Hagenmarkt, Altstadtmarkt, Hutfiltern) können gegen eine Geldspende „Kulturbeutel“ mit Hygieneartikel erstanden werden. Die Beutel werden dann von den Apothekenmitarbeitern gepackt und zunächst ins Schlosscarree gebracht.

Gemeinsame Weihnachtsfeier diesmal nicht möglich

Dort eröffnete der Verein am Dienstag eine Ausstellung, die auf die Nöte von Obdachlosen aufmerksam macht, aber auch aufzeigt, wie die bisher eingeworbenen Spendengelder eingesetzt wurden. „Wir hoffen, dass uns wieder viele Braunschweiger mit Spenden unterstützen - auch wenn in diesem Jahr nur wenige Besucher gleichzeitig in der Ausstellung sein dürfen“, so Tanja Witting. Nach Ende der Ausstellung würden alle Tüten in den Stadtteill-Läden, dem Obdachlosen-Tagestreff „IGLU“, dem „Unter uns“ (die Anlaufstelle speziell für Frauen) und dem Wohnheim am Jödebrunnen abgegeben. „Dort werden die Spenden an die Obdachlosen verteilt, da eine gemeinsame Weihnachtsfeier ja leider nicht möglich ist.“

Einer jungen Mutter den Realschulabschluss finanziert

Der Verein freut sich, dass er über die Jahre schon einige Hilfe leisten konnte. So hat er einer jungen Mutter die Schulkosten in Höhe von 800 Euro bezahlt, damit sie ihren Realschussabschluss machen konnte, um Krankenschwester werden zu können. Das Jobcenter hatte ihr Anliegen abgelehnt.

In der Frauen-Beratungsstelle „Unter Uns“, die von der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten in Braunschweig betrieben wird, hat der Verein eine Dusche einbauen lassen; der IGLU-Treff bekam ein Waschbecken, so dass dort regelmäßige Gesundheitstage stattfinden können. Auch der Gesundheitsfonds der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten wird oft vom Verein „Weihnachten für alle“ gespeist. Aus dem Topf werden unter anderem Arztrechnungen und Rezeptgebühren bezahlt.

Ausstellung: Schlosscarree, bis 19. Dezember

Öffnungszeiten: werktags 10-12 sowie 15-17 Uhr, samstags 11-17 Uhr

Weitere Infos und Spendenadresse: www. weihnachten-braunschweig.de

Der Verein wurde vor vier Jahren gegründet. 2018 wurde er mit dem Braunschweiger Marketing Löwen ausgezeichnet. Die Aktion Wunscherfüller (in Kooperation mit der der Ostfalia Hochschule und der Volksbank BraWo) gewann 2019 den Sozialtransferpreis der IHK.