Neue Regeln zu Maskenpflicht und Feuerwerk in Braunschweig

Die Stadtverwaltung hat die Regelung zur Maskenpflicht in der Innenstadt überarbeitet und räumlich ausgeweitet: Der Mund-Nasen-Schutz muss ab Freitag, 11. Dezember, auch auf dem Schlossplatz und dem Platz am Ritterbrunnen getragen werden (werktags von 10 bis 20 Uhr). Als Grund dafür nennt die Stadt die erhöhten Besucherzahlen in der Vorweihnachtszeit und die gestiegenen Zahlen der Kunden, die auf Einlass in die Schlossarkaden warten.

Außerdem gilt die Maskenpflicht zusätzlich auch auf der Nordseite der Dankwardstraße zwischen Bohlweg und Ruhfäutchenplatz und auf der Südseite des Steinwegs zwischen Bohlweg und Ritterbrunnen (jeweils werktags von 6 bis 20 Uhr). „Dabei handelt es sich um Fußwege, die unmittelbar an sehr intensiv genutzte Haltestellen des ÖPNV grenzen, so dass eine räumliche Trennung zwischen wartenden Fahrgästen und Passanten nicht möglich ist“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. An Haltestellen wartende Fahrgäste von Bus und Bahn müssen ohnehin an allen Haltestellen im Stadtgebiet eine Maske tragen.

Maskenpflicht weiterhin in der Fußgängerzone und im Magniviertel

Weiterhin gilt die Maskenpflicht in den schon bekannten Bereichen: gesamte Fußgängerzone, ausgewiesene Bereiche des Magniviertels, Bohlweg zwischen Dankwardstraße und Waisenhausdamm, Münzstraße zwischen Platz der Deutschen Einheit und Damm sowie Schlosspassage. Der Mund-Nasen-Schutz muss dort werktags von 10 bis 20 Uhr (bislang bis 23 Uhr) getragen werden.

In den gekennzeichneten Bereichen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Foto: Stadt Braunschweig / Jürgen Runo (BZV)

Die Maskenpflicht gilt inzwischen in allen genannten Bereichen gemäß der Corona-Verordnung des Landes unabhängig von den aktuellen Inzidenz-Werten, also auch dann, wenn der Wert die Schwelle von 50 unterschreitet. Die Stadt weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Mund-Nasen-Bedeckung in den genannten Bereichen auch nicht zum Essen, Trinken oder Rauchen abgesetzt werden darf.

Böllerverbot auf dem Schlossplatz und im Prinzenpark

Die Stadtverwaltung hat jetzt auch öffentliche Bereiche festgelegt, an denen Feuerwerk zum Jahreswechsel verboten ist. Das Ziel: Menschenansammlungen vermeiden: Schlossplatz, Platz am Ritterbrunnen sowie Bohlweg zwischen Steinweg und Damm; Prinz-Albrecht-Park und angrenzende Flächen, nördlich begrenzt durch die Grünewaldstraße, westlich begrenzt durch die Herzogin-Elisabeth-Straße, südlich begrenzt durch die Ebertallee und östlich begrenzt durch die Straße Am Nußberg.