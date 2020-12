Lockdown – Braunschweiger Verkehrs-GmbH stellt Fahrplan um

Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH wird während des Lockdowns mit einem „angepassten Fahrplanangebot verkehren“, heißt es in einer Mitteilung. Bis Montag, 21. Dezember, gelten jedoch weiter die regulären Pläne ohne Einschränkungen.

Es gilt ein „angepasster Ferienfahrplan“

Ab Montag, 21. Dezember, werden die Busse und Bahnen der BSVG von montags bis freitags tagsüber bis 20.30 Uhr nach einem angepassten Ferienfahrplan fahren. Das bedeutet: Alle Hauptlinien verkehren unverändert in einem 15-Minuten-Takt. Die Ergänzungslinien 426 und 431 verkehren im 30-Minuten-Takt und nach Sonderfahrplan, die Buslinie 411 verkehrt zwischen Kanzlerfeld und Lamme ebenfalls alle 30 Minuten. Die Tramlinie 2 verkehrt ganztägig über Hauptbahnhof. Die Ergänzungslinien 10, 436 und 461 entfallen komplett. Die Buslinie 442 entfällt montags bis freitags ebenfalls komplett, samstags und sonntags verkehrt sie nach ihrem Sonntagsfahrplan.

An den Samstagen 2. und 9. Januar und an allen Sonn- und Feiertagen fahren Busse und Bahnen von Betriebsbeginn bis 20.30 Uhr nach dem regulären Sonntagsfahrplan.

Der Fahrplan wird ab Montag, 21. Dezember, täglich bereits ab 20.30 Uhr auf das Nachtliniennetz umgestellt, da in den Abendstunden mit einer deutlich geringeren Fahrgastnachfrage zu rechnen ist. Das bedeutet: Busse und Bahnen nutzen von 20.30 bis 0.30 Uhr ihre Nachtlinienwege. Die Hauptlinien verkehren dann im 30-Minuten-Takt, Ergänzungslinien im 60-Minuten-Takt. Ab Rathaus erfolgt ab 20.30 Uhr jeweils zu den Minuten 00/30 und 15/45 ein zentraler Anschluss.

Die Tramlinie 2 entfällt

Die Tramlinie 1 fährt von und nach Stöckheim über den Heidberg und bedient die Haltestellen „Erfurtplatz“ und „Anklamstraße“ in beiden Richtungen. Die Tramlinie 2 entfällt, die Buslinie 416 verkehrt dann über das Siegfriedviertel und bedient hier die Haltestellen der Linie 2.

Die Buslinie 412 verkehrt zwischen Rautheim und Rathaus über die Helmstedter Straße und ersetzt hier die ebenfalls ab 20.30 Uhr entfallende Tramlinie 4. Ebenso entfallen die Buslinien 423, 426, 431, 433 sowie die 413 zwischen Querumer Forst und Bevenrode. Einzig die regulären Fahrten der Buslinie 484 finden montags bis freitags auch nach 20.30 Uhr statt.

Der reguläre Nachtverkehr am Wochenende nach Mitternacht findet weiter nicht statt, ab 0.30 Uhr ist Betriebsschluss. Ausnahme: Die Buslinie 419 startet zur letzten Fahrt um 1.05 Uhr ab „Hauptbahnhof“, die 429 um 0.39 Uhr.

Tipp: Verbindungen kurz vor der Fahrt prüfen

Die BSVG bittet alle Fahrgäste, ihre Verbindungen kurz vor Fahrtantritt mit der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.bsvg.net, oder über die BSVG-App erneut zu prüfen, da kurzfristige Änderungen aufgrund der besonderen Situation nicht auszuschließen sind.

Auch die Service-Hotline steht unter (0531) 3832050 für Auskünfte zur Verfügung. Die Mitarbeiter im Service-Center am Bohlweg und im Service-Point am Hauptbahnhof sind montags bis freitags weiterhin für die Fahrgäste da. An den Samstagen 19. Dezember, 2. und 9. Januar bleiben die beiden Service-Stellen der BSVG allerdings geschlossen.

