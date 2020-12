57-Jähriger starb nach Unfall auf Braunschweiger Weserstraße

Braunschweig. Seinen schweren Verletzungen erlag ein 57-Jähriger nach einem Unfall am Freitagabend auf der Weserstraße in Braunschweig.

Nach einem Unfall am vergangenen Freitagabend auf der Weserstraße erlag ein 57-Jähriger am Mittwoch seinen Verletzungen. Eine 33-jährige Autofahrerin war laut Polizei am Unfallabend Richtung Lichtenberger Straße unterwegs, als es in Höhe der Einmündung Huntestraße zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam.

Ersthelfer hatten den Mann versorgt

Der habe ein anderes Fahrzeug noch passieren lassen, bevor er die Fahrbahn überqueren wollte. Der PKW erfasste den 57-Jährigen. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten und alarmierten Rettungsdienst und Polizei.

red