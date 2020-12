Braunschweig. Die Öffentliche Versicherung hat dem Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche in Armut eine Spende in Höhe von 50.000 Euro übergeben.

50.000 Euro für Braunschweiger Kinder in Armut

„Die Öffentliche Versicherung Braunschweig hatte – im Gegensatz zu anderen Branchen – ein gutes Geschäftsjahr“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Knud Maywald. Deshalb habe sich die Öffentliche entschlossen, dem Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche in Armut eine Spende in Höhe von 50.000 Euro zukommen zu lassen. „Wir waren beide sprachlos und zu Tränen gerührt“, gestanden Friederike Harlfinger und Rüdiger Warnke, die Schirmherren des Fonds sind. „Es ist die größte Einzelspende in diesem Jahr“, berichtete Warnke.

