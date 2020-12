„Vielharmonie“ in Braunschweig empfiehlt Wildschweinragout

Wildschwein lässt sich in verschiedensten Varianten zubereiten – schmoren, braten, grillen ... Die „Vielharmonie“ am Bankplatz empfiehlt für unseren „Kulinarischen Adventskalender“ Wildschweinragout. Gute Hausmannskost, wie Koch Kevin betont. „So wie Oma früher gekocht hat. Wenn man das erstmal drauf hat, kann man daraus dann auch neue, moderne Gerichte kreieren.“ Zum Ragout gibt’s Knöpfle, also die ganz kurze Form der Spätzle. Die sind schnell gemacht, schmecken immer lecker und halten jedem Vergleich mit gekauften Knöpfle stand. Außerdem gehören noch Pilze zum winterlichen Gericht – die Sorte ist egal: Champignons, Steinpilze, Shitake, was Herz und Magen begehren. Worauf man achten muss? Dass das Fleisch nicht zu kurz und nicht lange köchelt. In dem einen Fall wäre es noch zu zäh, in dem anderen zerkocht. Das heißt: Immer wieder prüfen – und dann genießen!

Rezept für 4 bis 5 Personen: Wildschweinragout mit Knöpfle und Pilzen

Wildschweinragout: 1 kg Wildschweinkeule in Würfel geschnitten, 3 l Wildbrühe (Fertigprodukt oder selbst gemacht, siehe unten), 600 ml Rotwein, 70 g Preiselbeeren, 1 Lorbeerblatt frisch, 5 Wacholderbeeren, 700 g Zwiebeln gewürfelt oder in Streifen, 200 g Karotten, Salz, Pfeffer, Speisestärke.

Ragout, Knöpfle und Seitlinge - guten Appetit! Foto: Peter Sierigk / BZV

Wildschweinkeule säubern, Sehnen und Silberhaut entfernen. In ca. 4 mal 4 cm große Stücke schneiden, anschließend in heißem Öl in einem großen Topf anbraten, sodass das Fleisch von allen Seiten gut angebräunt ist. Danach das Fleisch herausnehmen und beiseite stellen. Die Zwiebeln in den Topf geben, kurz umrühren und mit Rotwein ablöschen. Reduzieren lassen, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist (Achtung: regelmäßig umrühren, um das Anbrennen zu verhindern), wieder mit Rotwein ablöschen. Solange wiederholen, bis der Rotwein verbraucht ist. Anschließend die Wildbrühe aufgießen, aufkochen lassen und mit dem Schneidstab pürieren. Die pürierte Brühe durch ein Sieb in einen anderen Topf streichen, die Fleischstücke hinzugeben und langsam köcheln lassen (es darf nicht brodelnd kochen). Lorbeer und Wacholderbeeren hinzugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Solange köcheln lassen, bis das Fleisch gar, aber noch bissfest ist. Lorbeerblatt und Wacholderbeeren herausnehmen, Karotten und Preiselbeeren hinzugeben. Solange köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Jetzt das Ragout noch bis zur gewünschten Sämigkeit mit der Stärke abbinden, gegebenenfalls noch einmal salzen und pfeffern.

Wildschweinbrühe selbstgemacht

4 l Wasser aufsetzen, das restliche Wildschweinfleisch (Sehnen und Silberhaut), geschälte Zwiebel und Karottenschalen hinzugeben, salzen und aufkochen lassen. Auf 3 l reduzieren lassen und durch ein Seib in ein geeignetes Gefäß gießen.

Knöpfle

400 g Mehl, 4 Eier, 1 TL Salz, 200 ml Wasser.

Die Zutaten mit dem Schneebesen verrühren, bis der Teig zähflüssig ist. Ein Topf gesalzenes Wasser zum Kochen bringen und mit einem Spätzlehobel oder einer Spätzlepresse den Teig ins Wasser schaben bzw. pressen. Kurz aufkochen lassen, die Knöpfle mit einer Schaumkelle herausnehmen und in einer Pfanne mit Butter anschwitzen, eventuell nochmals salzen.

Pilze

250 g Pilze (Sorte nach Belieben), etwas Butter

Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Mit der Butter in der Pfanne anschwitzen, bis sie bräunlich sind, dann salzen und herausnehmen.

Kulinarischer Adventskalender: Bis zum 24. Dezember empfehlen Restaurants und Cafés Gerichte zum Nachkochen und Nachbacken.