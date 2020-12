Braunschweigerin berichtet: An Liebe geglaubt, Gewalt erfahren

Er schlug sie, vergewaltigte sie, machte sie klein und demütig. Lea M. (Name geändert) ist eine junge Frau, die an Liebe geglaubt und Gewalt erfahren hat. Doch ihre Geschichte ist nicht die eines hilflos-erduldenden Opfers. Oder besser: Sie ist es nicht mehr. „Ich habe gelernt, dass ich auch an mich denken muss.“ Dieser Satz ist für sie elementar – das Ergebnis eines mühsamen Prozesses, die Scherben ihres zerschlagenen Selbstwertgefühls wieder zusammenzufügen.

Schon vor einem Jahr haben wir über Lea M. berichtet. Die damals 24-Jährige war eine von mehr als 200 Hilfesuchenden, die sich im Vorjahr an die Braunschweiger Frauen- und Mädchenberatungsstelle bei sexueller Gewalt in der Münzstraße gewandt hatten. Im Gespräch trat sie selbstbewusst auf, beschrieb sich als eine „in vieler Hinsicht emanzipierte Frau“. Häusliche Gewalt? So etwas trifft doch immer nur die anderen, hatte sie gedacht. „Man ist total unvorbereitet.“

Von einer Sekunde auf die andere ist er ausgerastet

Lea M. erzählte, dass sie mit ihrem Freund schon einige Monate zusammen gewesen sei, als sich der nach außen hin sympathisch wirkende Mann schlagartig verändert habe. Als hätte er zwei Gesichter, sei er von einer Sekunde auf die andere ausgerastet. Sie rege ihn eben auf, habe er seine Aggressionen gerechtfertigt. Sie habe ihn geliebt, damals, und sie habe gedacht: „Wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, wird alles gut.“ Je schlechter er sie behandelt habe, desto netter sei sie geworden. Doch ihre Hoffnung trog: Er änderte sich nicht. Es wurde nicht alles gut.

Zuerst sei er handgreiflich geworden, berichtete sie. Darauf seien sexuelle Übergriffe und zuletzt psychische Gewalt gefolgt: Er habe sie niedergemacht, bis sie sich irgendwann wertlos gefühlt habe. Ein halbes Jahr hielt sie es aus, dann trennte sie sich, versuchte die schlimmen Erfahrungen zu vergessen. Doch hatte das Erlebte schon ein Stück Urvertrauen zerstört. „Wie kann jemand so nett sein und im nächsten Moment so böse?“ Von dieser Frage kam Lea M. nicht los.

Sie gerät in Panik, fühlte sich hilflos

Sie durchlitt, was viele Opfer erleiden: Plötzlich überwältigen sie Ängste, „die ich eigentlich vorher in meiner Beziehung hätte haben müssen“. Sie gerät in Panik, fühlte sich hilflos, musste sich krankschreiben lassen, weil nichts mehr ging. Wohlgemeinte Ratschläge wie „Denk einfach nicht mehr dran“ halfen nicht weiter. „Mach dies, tue das, und dann wird es besser? Nein, wird es nicht. Der Mensch funktioniert nicht nach einem Schema F.“

Nun sprechen wir ein zweites Mal mit Lea M., diesmal am Telefon. „Mir geht es super“, sagt sie gleich zu Beginn. „Vor ein paar Wochen habe ich jemanden kennengelernt, wir sind jetzt in einer festen Beziehung.“ Ihre Sorge, innerlich zu blockieren, bei einem neuen Partner nicht mehr unbefangen sein zu können, habe sich zum Glück nicht bestätigt. Bloß keinen erneuten Kontrollverlust erleben! Das sei nach der von Gewalt geprägten Beziehung ihr wichtigstes Bestreben gewesen. Denn in einer Liebesbeziehung, die eigentlich Schutz und Sicherheit versprechen soll, körperlichen und sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen zu sein, habe ein Gefühl der Ohnmacht ausgelöst. Lea M. will sich nicht mehr ausgeliefert fühlen. „Für mich ist es enorm wichtig geworden, selbst über mein Leben zu bestimmen“, sagt sie.

Ansprechpartnerinnen, die zuhörten und verstanden

Hier kommt die Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt ins Spiel. Denn als sich Lea M. mit all ihren Emotionen überfordert und allein fühlte, fand sie in der Beratungsstelle Ansprechpartnerinnen, die zuhörten und verstanden. „Sie sagte mir nicht, was ich tun soll. Sie bestärkt mich vielmehr darin, meinen eigenen Weg zu finden, mit meiner Situation umzugehen.“

Was ihr in der Beratung geholfen habe: „Ich habe erkannt, dass ich keine Schuld habe.“ Das sei ein wichtiger Prozess gewesen. Nichts rechtfertige das Verhalten ihres Ex-Freundes. Sie besprach auch, wie sie dem Mann aus dem Weg gehen kann. Jede Begegnung quälte sie. Oder ob sie Strafanzeige erstatten soll. Bislang hat sie sich dagegen entschieden. Verjährt sind die Straftaten noch nicht. Die junge Frau schaut jetzt nach vorn. Sie weiß, sie kann sich immer wieder an die Beratungsstelle wenden – wie neulich, als sie doch wieder von Albträumen verfolgt wurde.

Und sie habe gelernt, auf ihre innere Stimme zu hören. „Ich denke, heute würde ich eher merken, wenn etwas nicht stimmt, und gleich die Reißleine ziehen.“ Sie habe einen wichtigen Abgrenzungsprozess durchlaufen. Ihre Lehre fürs Leben: An sich zu denken und für sich zu sorgen, ist keine Selbstsucht.

Informationen und Hilfsangebote:

Polizeihauptkommissarin Ines Fricke, Präventionsbeauftragte bei der Braunschweiger Polizei, weist darauf hin, dass auch in der Weihnachtszeit Hilfe bei häuslicher Gewalt angeboten wird. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass alle aufmerksam sind“, sagt sie. Auch dürfe beim Thema häusliche Gewalt die Not der Kinder nicht vergessen werden. „Sie bekommen jeden Streit mit. Wenn gestritten, geschrien und isoliert wird, werden auch sie zu Opfern. Freunde, Verwandte oder Nachbarn, die Zeugen häuslicher Gewalt werden, sollten sich nicht scheuen, unter der Notrufnummer 110 die Polizei zu verständigen.“

Awo-Frauenhaus Braunschweig: (0531) 2801234

Frauenberatungsstelle: (0531) 3240490

Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016

Frauen- und Mädchenberatungsstelle bei sexueller Gewalt: (0531) 2336666

Eltern-Telefon: (0800) 1110550

Für Kinder: Kinderschutzbund, Nummer gegen Kummer 116111