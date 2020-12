Braunschweigs Weihnachtsmarkt - nach dem Krieg wieder erwacht

Weihnachten in Braunschweig im Laufe der Jahrzehnte

Und hier gleich nochmal Rodeln auf dem Nußberg, fotografiert in den 1980er Jahren.

Hey, eine Schlittenfahrt auf dem Nußberg! Wann war das zum letzten Mal so möglich wie hier in den 1980er Jahren?

Und wieder ein Weihnachtsmarkt mit Schnee, hier in den 1970er Jahren auf dem Burgplatz.

Das alte Schwarz-weiß-Foto von 1892 zeigt den Hagenmarkt mit überdachten Marktständen und noch ohne viel Verkehr. Bis 1897 fand hier der Wochenmarkt statt, bevor er 1897 in die neu eröffnete Markthalle am heutigen Werder verlegt wurde. Dann kamen die Straßenbahnen und die Autos. Nach dem Krieg, in den 1940er und 50er Jahren, wurde der Hagenmarkt als innerstädtischer Platz zu einem Verkehrsknotenpunkt, der er bis heute ist. Nur vorübergehend, stets im Dezember, kehrten die Marktstände für ein paar Tage zurück, während des alljährlichen Weihnachtsmarktes. 1946 fand der erste statt, 1956 wurde er auf den Burgplatz verlegt. Die Autofahrer „regierten“ inzwischen die Stadt, verdrängten die Marktbeschicker.

Zusammengenagelte, spärlich geschmückte Bretterbuden

Jürgen Hodemacher (82) kann sich noch erinnern, wie es damals zuging. Wie haben wir uns die Weihnachtsmärkte der 1950er Jahre vorzustellen? Es gibt nur wenig Bildmaterial aus dieser frühen Zeit. Was sollte man auch fotografieren? Zusammengenagelte, spärlich geschmückte Bretterbuden oder Tapeziertische, auf denen Waren feilgeboten wurden? Ein Foto aus jener Zeit zeigt einen Fichtelmann-Stand, mit Glühbirnen geschmückt und Tannenzweigen, an dem Bratwürste verkauft wurden und Schaschlik-Spieße, denn die gab es damals schon, als es hierzulande noch kein Gyros gab, keinen Burger und keinen Döner.

Der 1938 geborene Jürgen Hodemacher verbrachte die Zeit der Kriegswirren im Harz, kehrte erst in den 1950er Jahren in seine Heimatstadt zurück. Er kann sich noch gut erinnern, wie er damals staunend vor den Auslagen auf dem Weihnachtmarkt stand. „Ich habe damals zum ersten Mal Apfelsinen gesehen und Kokosnüsse. Die hatten wir im Harz nicht.“ Die Stände auf dem Burgplatz seien mit den heutigen überhaupt nicht zu vergleichen gewesen. Alles sei viel, viel kleiner als heute gewesen, nicht so übertrieben. Mit Tannenreisig habe man die Stände geschmückt, hier und da mit Lametta.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt erlangte seine Pracht in den 80ern und 90ern

Erst in den 1980er und vor allem in den 1990er Jahren erlangte der Braunschweiger Weihnachtsmarkt seine heutige Pracht. Der Zulauf nahm zu, das Geschäft für die Schausteller wurde immer lukrativer. Immer mehr Standbetreiber meldeten sich beim Veranstalter, der hatte die Qual der Wahl und führte als Zulassungskriterium erstmals die optische Attraktivität eines Standes ein, um ein objektives, gerichtssicheres Zulassungskriterium zu haben. Denn es kam die Zeit, in der Schausteller vor Gericht zogen, um den Zulass zum Markt einzuklagen und zu den fetten Einnahmequellen, die ihn das Jahr über versorgten.

Die Tradition der Weihnachtsmärkte ist lang. Ursprünglich dienten sie der Bevölkerung dazu, sich vor den Feiertagen mit Fleisch und Wurst und winterlichem Bedarf einzudecken. Erst im 14. Jahrhundert kam der Brauch auf, Handwerkern wie Spielzeugmachern, Korbflechtern oder Zuckerbäckern zu erlauben, Verkaufsstände für die Kleinigkeiten auf dem Markt zu errichten, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen; auch Stände mit gerösteten Kastanien, Nüssen und Mandeln gab es damals bereits.