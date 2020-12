So bringen Braunschweiger den Weihnachtsbaum richtig um die Ecke

Noch glänzen die Lichter, noch erfreut das grüne Kleid. Silvester darf er bleiben, und ja, vielleicht auch noch bis zu den Heiligen Drei Königen. Spätestens dann wird es nadelig und die Tanne hat ausgedient.

Schließlich holt sich einer Umfrage des Statista Global Consumer Survey 2020 zufolge jeder zweite Deutsche den Baum schon Anfang bis Mitte Dezember in die eigenen vier Wände. Und wer in der Innenstadt und der Nordstadt wohnt, sollte sich nach dem Königsfest sputen. Sie sind die ersten Braunschweiger, deren Weihnachtsbäume auf der Tour des Entsorgungsunternehmens Alba abholt werden. Am 7. Januar.

Andere Stadtteile haben weit mehr Zeit. Schlusslicht sind Wabe und Schunter, Gliesmarode, Riddagshausen, Querum, Querumer Forst und Pappelberg. Dort wird der Baum erst am 22. Januar geholt.

203 Tonnen Weihnachtsbäume holte Alba Anfang dieses Jahres ab

Rund 203 Tonnen Weihnachtsbäume hat Alba Anfang dieses Jahres in Braunschweig eingesammelt. In den vergangenen zehn Jahren schwankte die Zahl zwischen diesem Wert und 229 Tonnen. Deutschlandweit standen laut Handelsverband Deutschland 2019 rund 30 Millionen Weihnachtsbäume in den Haushalten. Die Zahl stieg seit der Jahrtausendwende von 24 Millionen im Jahr 2000 beständig an.

Die Entsorgung ist eine Aufgabe, die laut Matthias Fricke, Geschäftsführer von Alba Braunschweig, nun „höchste Priorität“ hat. „Für die Entsorgung sollten die Weihnachtsbäume abgeschmückt zum entsprechenden Termin an die Straße gestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Die Bäume sollten eine maximale Höhe von zwei Metern nicht überschreiten. Größere Bäume müssen gekürzt werden und von der Wurzel befreit sein.“ Die Bäume sollten zudem gesichert an die Straße gestellt oder gelegt werden, sodass sie den Verkehr nicht gefährden.

Eine zweite Bestimmung als Futterquelle für Zootiere haben die meisten Bäume übrigens nicht. Nur nicht verkaufte Weihnachtsbäume werden dafür verwendet. Die Verletzungsgefahr durch vergessene Schmuckreste ist für die Tiere laut Alba zu groß. Holz lasse sich daraus ebenfalls nicht gewinnen. Und so werde der genutzte Christbaum in Spezialmaschinen geschreddert, in Container abgefüllt und anschließend Biomassekraftwerken zur Verfügung gestellt. „Energieerzeugende Unternehmen wandeln sie in ihren Öfen zu Strom und Wärme um“, so Alba. Und Licht und Wärme, das passt ja nun doch wieder zum Weihnachtsbaum.

So werden die Weihnachtsbäume abgeholt:

7. Januar : Innenstadt und Nordstadt inklusive innerhalb der Umflutgräben, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Nordbahnhof, Neues Hochschulviertel und Altes Hochschulviertel;

: Innenstadt und Nordstadt inklusive innerhalb der Umflutgräben, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Nordbahnhof, Neues Hochschulviertel und Altes Hochschulviertel; 8. Januar : Östliches und Westliches Ringgebiet inklusive Am Hagenring und Prinzenpark, Wilhelmitor-Nord und -Süd, Petritor- Ost, -West und –Nord;

: Östliches und Westliches Ringgebiet inklusive Am Hagenring und Prinzenpark, Wilhelmitor-Nord und -Süd, Petritor- Ost, -West und –Nord; 11. Januar : Viewegs Garten, Bebelhof und Mascherode inklusive Bürgerpark, Hauptfriedhof, Hauptbahnhof, Zuckerberg und Mastbruch;

: Viewegs Garten, Bebelhof und Mascherode inklusive Bürgerpark, Hauptfriedhof, Hauptbahnhof, Zuckerberg und Mastbruch; 12. Januar : Heidberg, Melverode und Stöckheim;

: Heidberg, Melverode und Stöckheim; 13. Januar : Weststadt, Timmerlah, Geitelde, Stiddien und Broitzem inklusive Hermannshöhe, Rothenburg und Weinberg;

: Weststadt, Timmerlah, Geitelde, Stiddien und Broitzem inklusive Hermannshöhe, Rothenburg und Weinberg; 14. Januar : Bienrode, Waggum, Bevenrode, Wenden, Thune und Harxbüttel;

: Bienrode, Waggum, Bevenrode, Wenden, Thune und Harxbüttel; 15. Januar : Südstadt, Rautheim und Lindenberg;

: Südstadt, Rautheim und Lindenberg; 18. Januar : Volkmarode, Hondelage inklusive Dibbesdorf und Schapen;

: Volkmarode, Hondelage inklusive Dibbesdorf und Schapen; 19. Januar : Veltenhof, Rühme inklusive Hafen, Rühme-West und -Ost, Vorwerksiedlung;

: Veltenhof, Rühme inklusive Hafen, Rühme-West und -Ost, Vorwerksiedlung; 20. Januar : Lehndorf, Watenbüttel und Schunteraue inklusive Alt-Lehndorf, Siedlung Lehndorf, Ölper Holz, Kanzlerfeld, Bundesanstalten, Völkenrode, Watenbüttel und Ölper, Schuntersiedlung und Kralenriede;

: Lehndorf, Watenbüttel und Schunteraue inklusive Alt-Lehndorf, Siedlung Lehndorf, Ölper Holz, Kanzlerfeld, Bundesanstalten, Völkenrode, Watenbüttel und Ölper, Schuntersiedlung und Kralenriede; 21. Januar : Lamme, Rüningen, Leiferde und Gartenstadt inklusive Am Südsee;

: Lamme, Rüningen, Leiferde und Gartenstadt inklusive Am Südsee; 22. Januar: Wabe, Schunter inklusive Gliesmarode, Riddagshausen, Querum, Querumer Forst und Pappelberg

